Santé. A l'Aigle, le centre hospitalier va enfin être rénové. Jeudi 18 décembre, plusieurs élus, dont le président de la Région Normandie, Hervé Morin, étaient sur place pour annoncer le lancement du projet.

Publié le 19/12/2025 à 17h17 - Par Martin Patry
Santé. La réhabilitation du centre hospitalier de l'Aigle officiellement lancée, le personnel inquiet
L'hôpital de l'Aigle, qui n'a pas été rénové depuis 50 ans, va se transformer d'ici 2029. - Martin Patry

A l'Aigle, le projet de rénovation du centre hospitalier "était déjà évoqué en 2001", se souvient la députée de la 2e circonscription de l'Orne, Véronique Louwagie. Jeudi 18 décembre, plusieurs élus se sont réunis pour annoncer au personnel le lancement officiel des travaux. "Je suis heureux, déclare le président de la Région, Hervé Morin. L'hôpital est clairement dans un état lamentable, il n'a pas connu de travaux importants depuis 50 ans", poursuit-il.

Quelles étapes ?

Le montant total des travaux s'élève à environ 39 millions d'euros, dont 32 millions seront financés, à parts égales, par la Région Normandie et l'Agence régionale de santé (ARS). "C'est un projet qui va complètement restructurer l'établissement en deux phases, explique Patrick Faugérolas, directeur général de l'hôpital. D'abord, on va rénover l'enveloppe, changer les huisseries, modifier la façade et travailler sur l'isolation des bâtiments pour y améliorer la qualité de vie. Dans un second temps, on va complètement refaire l'intérieur de l'hôpital", détaille-t-il avant d'ajouter que les infrastructures actuelles "ne sont plus conformes aux bonnes pratiques".

L'architecte en charge du chantier ayant été choisi, les travaux de la première phase devraient débuter à la fin de l'année 2026. Ceux de la seconde démarreront quant à eux en 2027 avant de s'achever en 2029. Le maire de l'Aigle, Philippe Van Hoorne, s'en réjouit. "Aujourd'hui, l'une des principales préoccupations des gens, c'est l'accès aux soins", affirme l'édile.

Le personnel médical inquiet

La députée de la 2e circonscription de l'Orne, Véronique Louwagie, le rappelle. "On comprend qu'après autant d'années, il y ait des doutes et du découragement. Mais la seule chose qui nous manquait jusqu'ici, c'étaient les financements", explique-t-elle. De son côté, le personnel de l'hôpital se dit inquiet. "Il est écrit noir sur blanc que le Groupement hospitalier du territoire prévoit de supprimer 30 postes pour faire 1,5 million d'euros d'économies sur la masse salariale en 2029", témoigne Marc Provost, du syndicat CGT. "Un nouvel hôpital, c'est bien mais il faut du monde dedans", ajoute le docteur Isabelle Duval.

Les soignants craignent également l'éventuel passage de 17 à 7 lits dans la future maternité de l'hôpital. Le président de la Région, Hervé Morin, se veut rassurant. "Ça doit se faire avec du dialogue. Je reviendrai dans six mois pour m'assurer que le personnel a été entendu. Le but, ce n'est pas de proposer un projet dans lequel on annonce un certain nombre de choses pour ensuite le faire à l'envers. Je veux que ce projet soit vécu comme une bonne nouvelle pour tout le monde", conclut-il.

