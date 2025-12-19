En ce moment Hips don't lie SHAKIRA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Quel département possède le moins de chômeurs ?

Economie. L'Insee Normandie, l'Institut national de la statistique et des études économiques, publie ce vendredi 19 décembre l'évolution du taux de chômage dans la région au 3e trimestre 2025. Celui-ci augmente, très légèrement.

Publié le 19/12/2025 à 12h00, mis à jour le 19/12/2025 à 15h51 - Par Lilian Fermin
Normandie. Quel département possède le moins de chômeurs ?
Le taux de chômage augmente légèrement en Normandie au dernier trimestre 2025. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le taux de chômage évolue, légèrement, à la hausse en Normandie au 3e trimestre 2025. L'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a publié ce vendredi 19 décembre son rapport. On y apprend que le taux de chômage est de 7,3% dans la région, contre 7,5% à l'échelle nationale. Il était de 7,1% en Normandie il y a un an, soit une évolution de 0,2 point.

La Manche toujours une référence nationale

A l'échelle de la région, les départements ne s'en sortent pas tous de la même manière. Ainsi, la Manche demeure le troisième département du pays où le chômage est le plus bas, avec un taux de 5,4%. Suivent ensuite le Calvados avec 6,9%, l'Eure à 7,2%, l'Orne avec 7,3%, et la Seine-Maritime, moins bonne élève, avec un taux de 8,5%, qui se place au 79e rang national.

Le point par villes

D'après l'Insee, une hausse sensible du chômage est constatée dans les zones d'Argentan, de L'Aigle (8%) ou de Rouen (8,7%), qui augmentent, par rapport à l'an dernier, de 0,6 ou 0,7 point. Le secteur du Havre reste la zone où le taux de chômage est le plus élevé avec 9,2%.

D'autres secteurs voient le taux de chômage augmenter, de manière plus modérée : une hausse de 0,4 point à Saint-Lô, ou de 0,3 point à Vire Normandie, Nogent-le-Rotrou, Yvetot-Vallée du Commerce ou Coutances.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Bonnes affaires
IPhone 15 PROMAX disponible
IPhone 15 PROMAX disponible Paris (75001) 495€ Découvrir
Lave linge
Lave linge Envermeu (76630) 70€ Découvrir
Buffet en pin
Buffet en pin Envermeu (76630) 100€ Découvrir
Chaises bistrot
Chaises bistrot Envermeu (76630) 160€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. Quel département possède le moins de chômeurs ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple