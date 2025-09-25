Normandie. Plus de 10 000 nouvelles entreprises créées au deuxième trimestre, mais l'intérim continue de reculer

Entre avril et juin 2025, plus de 10 100 nouvelles entreprises ont vu le jour en Normandie, soit une hausse de 5% par rapport au trimestre précédent. C'est un record, porté surtout par les microentrepreneurs, qui représentent les deux tiers des immatriculations. Sur un an, les créations progressent de 4,7%, avec une forte poussée dans les secteurs du commerce, du transport et de l'hébergement-restauration.

Un marché du travail fragile

Dans le même temps, l'emploi salarié reste globalement stable dans la région, alors qu'il progresse légèrement en France. Sur un an, il recule même de 0,3%. Le Calvados s'en sort le mieux avec une petite hausse, mais l'Eure et l'Orne voient leurs effectifs diminuer. Signe inquiétant, l'intérim continue de baisser pour le huitième trimestre consécutif, avec une chute de 1,5% entre avril et juin et de 4,5% sur un an.

• A lire aussi. Emploi en Normandie. Les 9 métiers qui recrutent le plus en 2025 (et pourquoi ça ne s'arrête pas)

Chômage stable, mais contrastes locaux

Le taux de chômage s'établit à 7,2% en Normandie, un niveau inférieur à la moyenne nationale (7,5%). Les écarts restent toutefois importants selon les départements : la Manche affiche le taux le plus bas avec 5,3%, tandis que la Seine-Maritime monte à 8,3%.

Des signaux contrastés pour l'économie normande

L'Insee relève également un ralentissement dans la construction, avec une forte baisse des permis de construire et des logements commencés. Le tourisme, en revanche, résiste mieux : la fréquentation hôtelière augmente de 2,2% sur un an, notamment grâce à une clientèle étrangère en hausse.

• A lire aussi. Emploi. VTC, brasseur, toiletteur : ces sept métiers en Normandie qui attirent trop de candidats (et saturent le marché)