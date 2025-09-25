En ce moment Dernière danse KYO
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Plus de 10 000 nouvelles entreprises créées au deuxième trimestre, mais l'intérim continue de reculer

Economie. Au deuxième trimestre 2025, la Normandie affiche plus de 10 100 créations d'entreprises, un niveau record. Mais dans le même temps, l'emploi salarié reste stable, l'intérim recule encore et le chômage se maintient à 7,2%, selon les derniers chiffres de l'Insee.

Publié le 25/09/2025 à 12h00 - Par Mathilde Rabaud
Normandie. Plus de 10 000 nouvelles entreprises créées au deuxième trimestre, mais l'intérim continue de reculer
En Normandie, les créations d'entreprises atteignent un record malgré un marché de l'emploi plus délicat. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Entre avril et juin 2025, plus de 10 100 nouvelles entreprises ont vu le jour en Normandie, soit une hausse de 5% par rapport au trimestre précédent. C'est un record, porté surtout par les microentrepreneurs, qui représentent les deux tiers des immatriculations. Sur un an, les créations progressent de 4,7%, avec une forte poussée dans les secteurs du commerce, du transport et de l'hébergement-restauration.

Un marché du travail fragile

Dans le même temps, l'emploi salarié reste globalement stable dans la région, alors qu'il progresse légèrement en France. Sur un an, il recule même de 0,3%. Le Calvados s'en sort le mieux avec une petite hausse, mais l'Eure et l'Orne voient leurs effectifs diminuer. Signe inquiétant, l'intérim continue de baisser pour le huitième trimestre consécutif, avec une chute de 1,5% entre avril et juin et de 4,5% sur un an.

A lire aussi. Emploi en Normandie. Les 9 métiers qui recrutent le plus en 2025 (et pourquoi ça ne s'arrête pas)

Chômage stable, mais contrastes locaux

Le taux de chômage s'établit à 7,2% en Normandie, un niveau inférieur à la moyenne nationale (7,5%). Les écarts restent toutefois importants selon les départements : la Manche affiche le taux le plus bas avec 5,3%, tandis que la Seine-Maritime monte à 8,3%.

Des signaux contrastés pour l'économie normande

L'Insee relève également un ralentissement dans la construction, avec une forte baisse des permis de construire et des logements commencés. Le tourisme, en revanche, résiste mieux : la fréquentation hôtelière augmente de 2,2% sur un an, notamment grâce à une clientèle étrangère en hausse.

A lire aussi. Emploi. VTC, brasseur, toiletteur : ces sept métiers en Normandie qui attirent trop de candidats (et saturent le marché)

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. Plus de 10 000 nouvelles entreprises créées au deuxième trimestre, mais l'intérim continue de reculer
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple