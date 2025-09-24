En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Emploi. VTC, brasseur, toiletteur : ces sept métiers en Normandie qui attirent trop de candidats (et saturent le marché)

Economie. Si certains métiers artisanaux de Normandie peinent à recruter, d'autres sont dans la situation inverse : trop de candidats, pas assez d'offres. Le baromètre ISM-MAAF 2025 révèle une hausse marquée du nombre de demandeurs d'emploi dans plusieurs professions, souvent portées par un effet de mode après le Covid-19.

Publié le 24/09/2025 à 16h00 - Par Mathilde Rabaud
Emploi. VTC, brasseur, toiletteur : ces sept métiers en Normandie qui attirent trop de candidats (et saturent le marché)
Reconversion post-Covid-19 : les métiers qui n'offrent plus autant de débouchés en 2025. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après le boom des réorientations professionnelles post-Covid-19, certains métiers ont connu un afflux massif de candidats… mais sans que les débouchés suivent. Résultat : plus de concurrence, moins de recrutements faciles et un marché qui se grippe.

Le baromètre ISM-MAAF : une photo précise des tendances

En partenariat avec MAAF, l'Institut supérieur des métiers (ISM) publie régulièrement un classement qui s'appuie sur les données croisées de l'INSEE, de l'URSSAF et de France Travail. Ici, le focus est mis sur les professions où le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté entre 2019 et 2024.

Ces hausses signalent des secteurs saturés, où le marché n'absorbe pas toutes les nouvelles vocations.

Les métiers en difficulté en Normandie en 2025

Voici la liste des métiers où les demandeurs d'emploi sont en forte progression :

  • Brasseur de bière : +40%
  • Artisan du cuir et matériaux souples : +33%
  • Confection de vêtements sur mesure : +23%
  • Décoration d'espaces de vente : +14%
  • Travaux en grande hauteur : +57%
  • Conducteur VTC (transport de particuliers) : +47%
  • Toiletteur pour animaux : +29%

Des chiffres qui montrent bien un décalage entre la popularité médiatique de certains métiers et leur réalité économique.

L'effet Covid-19 et la vague des reconversions "tendance"

Pendant et après la pandémie, beaucoup ont cherché à changer de vie. Des métiers comme brasseur ou chauffeur VTC ont bénéficié d'une aura particulière : indépendance, passion, souplesse. Mais la demande des candidats a rapidement dépassé l'offre réelle.

Même constat dans la mode et l'artisanat du cuir, où la valorisation du "fait main" a attiré de nombreux profils, sans que les entreprises locales aient les capacités d'embaucher autant.

Attention aux métiers saturés : un marché qui peut vite se retourner

A l'inverse des secteurs en manque de bras, ces professions illustrent les limites des reconversions motivées par l'air du temps. Le classement rappelle qu'un choix de carrière doit tenir compte des perspectives réelles d'embauche, et pas seulement d'un engouement ponctuel.

Pour les candidats, la clé est donc de bien se renseigner avant de se lancer, afin d'éviter la désillusion d'un marché déjà saturé.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Emploi. VTC, brasseur, toiletteur : ces sept métiers en Normandie qui attirent trop de candidats (et saturent le marché)
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple