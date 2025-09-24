Emploi. VTC, brasseur, toiletteur : ces sept métiers en Normandie qui attirent trop de candidats (et saturent le marché)

Après le boom des réorientations professionnelles post-Covid-19, certains métiers ont connu un afflux massif de candidats… mais sans que les débouchés suivent. Résultat : plus de concurrence, moins de recrutements faciles et un marché qui se grippe.

Le baromètre ISM-MAAF : une photo précise des tendances

En partenariat avec MAAF, l'Institut supérieur des métiers (ISM) publie régulièrement un classement qui s'appuie sur les données croisées de l'INSEE, de l'URSSAF et de France Travail. Ici, le focus est mis sur les professions où le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté entre 2019 et 2024.

Ces hausses signalent des secteurs saturés, où le marché n'absorbe pas toutes les nouvelles vocations.

Les métiers en difficulté en Normandie en 2025

Voici la liste des métiers où les demandeurs d'emploi sont en forte progression :

Brasseur de bière : +40%

Artisan du cuir et matériaux souples : +33%

Confection de vêtements sur mesure : +23%

Décoration d'espaces de vente : +14%

Travaux en grande hauteur : +57%

Conducteur VTC (transport de particuliers) : +47%

Toiletteur pour animaux : +29%

Des chiffres qui montrent bien un décalage entre la popularité médiatique de certains métiers et leur réalité économique.

L'effet Covid-19 et la vague des reconversions "tendance"

Pendant et après la pandémie, beaucoup ont cherché à changer de vie. Des métiers comme brasseur ou chauffeur VTC ont bénéficié d'une aura particulière : indépendance, passion, souplesse. Mais la demande des candidats a rapidement dépassé l'offre réelle.

Même constat dans la mode et l'artisanat du cuir, où la valorisation du "fait main" a attiré de nombreux profils, sans que les entreprises locales aient les capacités d'embaucher autant.

Attention aux métiers saturés : un marché qui peut vite se retourner

A l'inverse des secteurs en manque de bras, ces professions illustrent les limites des reconversions motivées par l'air du temps. Le classement rappelle qu'un choix de carrière doit tenir compte des perspectives réelles d'embauche, et pas seulement d'un engouement ponctuel.

Pour les candidats, la clé est donc de bien se renseigner avant de se lancer, afin d'éviter la désillusion d'un marché déjà saturé.