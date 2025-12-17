En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Gestes barrières, le Groupe hospitalier du Havre rappelle que le masque est obligatoire dans ses établissements

Santé. Face à la recrudescence de cas de grippes et de maladies respiratoires, le Groupe hospitalier du Havre impose à nouveau le port du masque dans l'ensemble de ses établissements, dont l'hôpital Monod.

Publié le 17/12/2025 à 14h10, mis à jour le 18/12/2025 à 06h17 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Gestes barrières, le Groupe hospitalier du Havre rappelle que le masque est obligatoire dans ses établissements
Pour lutter contre la propagation des virus, le port du masque est obligatoire au sein du Groupe hospitalier du Havre. - Marc Aubault

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un rappel à destination des patients, pour respecter les gestes barrières. En raison d'une forte circulation de la grippe et des maladies respiratoires, le Groupe hospitalier du Havre (GHH) rend à nouveau obligatoire depuis le 14 octobre le port du masque dans l'ensemble de ses établissements, dont l'hôpital Monod.

Se protéger des virus

Le port du masque est nécessaire dans tous les services de soins (consultations, hospitalisations et examens). Cette mesure a pour objectif de limiter la propagation des virus, notamment en période épidémique. "Les équipes rappellent à tous que 'votre geste fait la différence' et qu'il est essentiel de rester vigilant pendant ces périodes saisonnières de forte circulation des virus", explique le GHH.

Le GHH invite également ses usagers à bien respecter une bonne hygiène des mains.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 215€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Havre. Gestes barrières, le Groupe hospitalier du Havre rappelle que le masque est obligatoire dans ses établissements
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple