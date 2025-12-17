Le Havre. Gestes barrières, le Groupe hospitalier du Havre rappelle que le masque est obligatoire dans ses établissements

C'est un rappel à destination des patients, pour respecter les gestes barrières. En raison d'une forte circulation de la grippe et des maladies respiratoires, le Groupe hospitalier du Havre (GHH) rend à nouveau obligatoire depuis le 14 octobre le port du masque dans l'ensemble de ses établissements, dont l'hôpital Monod.

Se protéger des virus

Le port du masque est nécessaire dans tous les services de soins (consultations, hospitalisations et examens). Cette mesure a pour objectif de limiter la propagation des virus, notamment en période épidémique. "Les équipes rappellent à tous que 'votre geste fait la différence' et qu'il est essentiel de rester vigilant pendant ces périodes saisonnières de forte circulation des virus", explique le GHH.

Le GHH invite également ses usagers à bien respecter une bonne hygiène des mains.