Santé. "C'est la prochaine pandémie" : A Flers, une journée pour parler du diabète

En France, plus de 4 millions de personnes étaient diabétiques en 2023. D'après la Fédération internationale du diabète, 800 000 ignorent encore leur maladie, due à une augmentation du sucre dans le sang. Face à cela, l'hôpital Jacques-Monod de Flers prévoit, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, vendredi 14 novembre, une action de dépistage et d'information en partenariat avec l'Association française des diabétiques (AFD). Ateliers et groupe de parole sont organisés de 10h à 16h.

"C'est la prochaine pandémie"

A la différence du type 1, maladie auto-immune, le diabète de type 2 concerne 92% des cas. Il est héréditaire et apparaît généralement avec l'âge. Pourtant, son dépistage est souvent tardif. "En 2021, 10% de la population mondiale était diabétique. Et ça risque d'augmenter… Le diabète est la prochaine pandémie", déplore Paméla Poulain, infirmière référente diabète à l'hôpital de Flers.

Plusieurs facteurs en sont la cause. "Aujourd'hui, les dépistages permettent de s'apercevoir de l'augmentation des diabétiques. La sédentarité et la mauvaise alimentation favorisent cette croissance", constate Jean-Louis Maillard, représentant de l'AFD de l'Orne et président de l'association d'éducation thérapeutique Envol 61. "L'important est de se faire dépister", précise celui qui est atteint d'un diabète de type 1 depuis 15 ans.

Une journée de dépistage

Plusieurs professionnels de santé pourront répondre, vendredi 14 novembre, à des questions en lien avec les complications du diabète. "Il y a d'abord le dépistage mais il y a aussi des apports éducatifs, par exemple, sur l'activité physique ou l'alimentation avec une diététicienne", explique l'infirmière. L'objectif est de dépister, d'informer mais aussi d'orienter.

Depuis une dizaine d'années, aucune journée dédiée au dépistage du diabète n'a été menée à l'hôpital Jacques-Monod de Flers. Animée par des professionnels et des patients partenaires, eux-mêmes diabétiques, cette action de prévention a pour but de faire face aux déserts médicaux, présents dans le département de l'Orne. Elle se déroulera de 10h à 16h, vendredi 14 novembre, dans le hall d'accueil de l'hôpital, à Flers.