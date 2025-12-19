En ce moment You found me THE FRAY
Loisir. Du 22 décembre au 3 janvier, le Parc des expositions devient un terrain de jeu géant pour petits et grands.

Publié le 19/12/2025 à 16h50
Calvados. Les RécréDays reviennent : 6 000m2 de fun !
RécréDays rime avec toboggan, château gonflable, jeux en bois, luge de 30 mètres, accrobranche et bien d'autres attractions.

Pour cette 9e édition les RécréDays reviennent au Parc des expositions à Caen, où petits et grands pourront s'amuser à travers plusieurs activités ludiques, sportives et immersives. Les aléas de la météo n'auront pas d'incidence, puisque tout se passe en intérieur, sur un espace de 6 000m2 aux allures de parc de loisirs. Dès le 22 et le 23 décembre, le père Noël sera d'ailleurs de la partie pour rencontrer les enfants. RécréDays accueille ensuite le public jusqu'au 3 janvier.

Un billet pour un amusement illimité

Ce ne sont pas moins de 40 animations en intérieur qui sont proposées à tous les âges, où petits et grands s'amuseront sans relâche en famille ou entre amis. Des activités sont même prévues pour les tout-petits, dès 1 an. Un seul billet donne accès à des dizaines de jeux de façon illimitée.

Au programme château gonflable, parcours, jeux en bois, luge de 30 mètres, accrobranche, toboggans géants dont un toboggan extrême pour les professionnels des sensations fortes, un circuit pour karts, un manège et bien d'autres attractions.

Curling, pétanque et VR : quelques nouveautés cette année

L'équipe de RécréDays propose plusieurs nouveautés cette année, "comme la piste de curling, la pétanque en intérieur ou la réalité virtuelle (VR) immersive", livre Laurie Lemarchand, chef de projet au sein de RécréDays.

"L'intérêt de cet événement est d'apporter de nouvelles activités afin de permettre aux parents accompagnateurs et aux adolescents d'eux aussi profiter sur le site. Nous voulons rendre l'événement plus fun, afin d'amuser un maximum de personnes pendant les vacances tout en proposant des animations différentes d'un parc classique", poursuit-elle.

Afin de profiter au maximum de chaque journée, une offre de restauration sera proposée sur place avec son coin confiserie. Le pique-nique est autorisé également.

Pratique. Du 22 décembre au 3 janvier de 10h30 à 18h30. Tarifs sur place : 11,50€ pour les 2-16 ans, 7,50€ pour les adultes. Gratuit pour les moins de 2 ans. Fermé les 24,25,31 décembre et 1er janvier. Information sur www.recredays.com.

RécréDays rime avec toboggan, château gonflable, jeux en bois, luge de 30 mètres, accrobranche et bien d'autres attractions.

