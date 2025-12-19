En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Education. A Alençon, le collège Saint-Exupéry mène depuis plus d'un an le dispositif Raccroche, pour lutter contre le décrochage scolaire. Avant chaque période de vacances, des ateliers sont organisés pour notamment aider les élèves à prendre confiance en eux.

Publié le 19/12/2025 à 14h33 - Par Martin Patry
Alençon. "Eviter le décrochage scolaire" : ce collège aide ses élèves à prendre confiance en eux
Le personnel du collège Saint-Exupéry, ici avec Théo Beaulavon, assistant d'éducation, Teddy Courtemanche, principal adjoint, Vincent Krémer-Génin, principal, et Alison Michelot, assistante pédagogique, mène le dispositif Raccroche. - Martin Patry

Au collège Saint-Exupéry d'Alençon, pas question de laisser les élèves en difficulté face à eux-mêmes. Avant les vacances de Noël, l'établissement a organisé une semaine dédiée à la prise de confiance en soi, à laquelle une dizaine d'élèves ont participé. "On a fait des ateliers de danse pour travailler sur l'expression du corps", explique Alison Michelot, assistante pédagogique.

"On voit tout de suite les effets"

L'objectif de cette semaine était surtout de rassembler les élèves entre eux. "Ils se croisent tous les jours dans la cour mais ne se disent pas bonjour, raconte Alison Michelot. Pendant plusieurs jours, les participants ont travaillé sur une exposition désormais accessible dans le hall de l'établissement. Une sophrologue est également venue leur apprendre des techniques de respiration pour mieux gérer le stress. "On n'a pas encore tout à fait confiance en nous mais ça nous a aidés", sourit Jade, 12 ans.

Pour Alison Michelot, cette semaine dédiée à la prise de confiance en soi porte déjà ses fruits. "Ceux qui ont participé à la session mangent aujourd'hui avec d'autres personnes dans le self, ce qui n'était pas le cas il y a deux semaines. On voit tout de suite les effets", se réjouit l'assistante pédagogique.

Eviter le décrochage scolaire

Mis en place pour la deuxième année consécutive au sein du collège Saint-Exupéry d'Alençon, le dispositif Raccroche a été imaginé par Vincent Krémer-Génin, principal de l'établissement. "Quand je suis arrivé ici, il y avait beaucoup d'absentéisme. Finalement, il n'y a pas beaucoup de dispositifs institutionnels pour lutter contre cela", raconte-t-il.

Notre reportage sur le projet Raccroche

Avant chaque période de vacances scolaires, des ateliers sont organisés sur différentes thématiques. "Il existe le dispositif des classes relais, qui s'adresse aux élèves qui ont déjà décroché et qui ont des problèmes de comportement. Ici, il nous manquait un palier intermédiaire pour intervenir en amont de cela", témoigne Vincent Krémer-Génin, qui avoue s'être inspiré des classes relais pour créer Raccroche. Dans le cadre des différents ateliers, les élèves du collège Saint-Exupéry peuvent aussi être amenés à réfléchir à leur orientation professionnelle ou à découvrir une culture "qu'ils ne connaissent pas", conclut Alison Michelot.

