Rouen. Quatre bibliothèques changent de nom, voici lesquelles

Les noms de quatre bibliothèques rouennaises se féminisent. Ce vendredi 19 décembre, la municipalité de Rouen a annoncé que grâce à la participation des habitants, quatre bibliothèques ont été renommées. "Ces nouveaux noms reflètent l'identité culturelle et historique de notre territoire, tout en valorisant la diversité et la créativité des propositions des habitants", assure-t-elle.

Après plusieurs semaines de consultation et un grand nombre de votes enregistrés, de nouveaux noms ont été attribués aux bibliothèques de la ville de Rouen. La bibliothèque Saint-Sever devient ainsi la bibliothèque Aretha Franklin, un nom qui a recueilli 359 votes. A la Grand'Mare, la bibliothèque des Capucins est renommée bibliothèque Amélie Bosquet, avec 79 votes, tandis que la bibliothèque de la Grand'Mare prend le nom de bibliothèque Madeleine Riffaud, ayant obtenu 58 votes. Enfin, la bibliothèque du Châtelet devient la bibliothèque Emilie du Châtelet, avec 134 votes.

A noter que l'ensemble de ces dénominations sera soumis à l'approbation du Conseil municipal du jeudi 12 février 2026.