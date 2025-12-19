Rouen. Quatre bibliothèques changent de nom, voici lesquelles

En ce moment The First Time Damiano DAVID
Société. Quatre bibliothèques de Rouen ont récemment changé de nom. En octobre, la Ville de Rouen a invité les habitants à participer au choix de nouveaux noms féminins pour ces établissements. Découvrez les quatre personnalités mises à l'honneur.

Publié le 19/12/2025 à 11h47 - Par Justine Carrère
Quatre bibliothèques rouennaises portent désormais un nom féminin.

Les noms de quatre bibliothèques rouennaises se féminisent. Ce vendredi 19 décembre, la municipalité de Rouen a annoncé que grâce à la participation des habitants, quatre bibliothèques ont été renommées. "Ces nouveaux noms reflètent l'identité culturelle et historique de notre territoire, tout en valorisant la diversité et la créativité des propositions des habitants", assure-t-elle.

Après plusieurs semaines de consultation et un grand nombre de votes enregistrés, de nouveaux noms ont été attribués aux bibliothèques de la ville de Rouen. La bibliothèque Saint-Sever devient ainsi la bibliothèque Aretha Franklin, un nom qui a recueilli 359 votes. A la Grand'Mare, la bibliothèque des Capucins est renommée bibliothèque Amélie Bosquet, avec 79 votes, tandis que la bibliothèque de la Grand'Mare prend le nom de bibliothèque Madeleine Riffaud, ayant obtenu 58 votes. Enfin, la bibliothèque du Châtelet devient la bibliothèque Emilie du Châtelet, avec 134 votes.

A noter que l'ensemble de ces dénominations sera soumis à l'approbation du Conseil municipal du jeudi 12 février 2026.

