Rouen. Quelles femmes donneront leur nom à ces bibliothèques ?

Culture. Après le parc de La Rochefoucauld, situé près de la gare, la Ville de Rouen invite une nouvelle fois ses citoyens à choisir les noms féminins attribués à ces quatre bibliothèques.

Publié le 27/10/2025 à 17h34 - Par Margaux Fresnais
Jusqu'au 28 novembre prochain, il est possible de choisir le nom des figures féminines qui orneront les bibliothèques Capucins, Châtelet, Grand'Mare et Saint-Sever en ligne.

Dans le cadre de sa politique de valorisation de la mémoire et de la diversité culturelle, la Ville de Rouen souhaite agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle invite ses citoyens à choisir les figures féminines qui orneront les bibliothèques : Capucins, Châtelet, Grand'Mare et Saint-Sever. Il est possible de voter en ligne jusqu'au 28 novembre sur rouencitoyenne.fr ou directement dans les bibliothèques concernées. Femmes de lettres, chanteuse, actrice, résistante… Toutes ces femmes ont joué un rôle clef dans le monde de la culture et certaines d'entre elles ont des attaches profondes avec la ville de Rouen. Des artistes de renom telles qu'Edith Piaf, Aretha Franklin et Juliette Gréco ont été sélectionnées.

