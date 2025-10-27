Dans le cadre de sa politique de valorisation de la mémoire et de la diversité culturelle, la Ville de Rouen souhaite agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle invite ses citoyens à choisir les figures féminines qui orneront les bibliothèques : Capucins, Châtelet, Grand'Mare et Saint-Sever. Il est possible de voter en ligne jusqu'au 28 novembre sur rouencitoyenne.fr ou directement dans les bibliothèques concernées. Femmes de lettres, chanteuse, actrice, résistante… Toutes ces femmes ont joué un rôle clef dans le monde de la culture et certaines d'entre elles ont des attaches profondes avec la ville de Rouen. Des artistes de renom telles qu'Edith Piaf, Aretha Franklin et Juliette Gréco ont été sélectionnées.
Rouen. Quelles femmes donneront leur nom à ces bibliothèques ?
Culture. Après le parc de La Rochefoucauld, situé près de la gare, la Ville de Rouen invite une nouvelle fois ses citoyens à choisir les noms féminins attribués à ces quatre bibliothèques.
Publié le 27/10/2025 à 17h34 - Par Margaux Fresnais
A lire aussi
Sécurité Commerce. Victime d'un braquage à main armée en février, un bureau de poste des Hauts de Rouen rouvre ses portes
En direct
-
18h27Environnement. Y a-t-il de moins en moins de mégots par terre à Rouen ?
-
18h19Le Havre. Une levée de fonds citoyenne pour rouvrir la Halle aux Poissons
-
18h15Caen. Un nouveau square est en cours d'aménagement près de l'Abbaye-aux-Dames
-
17h55Insolite. Des recettes entre la Normandie et l'Italie écrites par un athlète olympique et une miss : la nouvelle aventure des Douillet
-
17h45Patrimoine. Les Normands perdent-ils vraiment leur accent ? Une étude révèle un chiffre inquiétant
-
17h40[Photos]. Après un an de travaux, où en est le château de Bénouville ?
-
17h35Patrimoine. Un vote gratuit pour faire gagner la Normandie : et si la plage préférée des Français se trouvait chez nous ?
-
17h34Rouen. Quelles femmes donneront leur nom à ces bibliothèques ?
-
17h27Près de Flers. Fermeture des trois sites ornais de l'entreprise Torbel : 67 salariés sont menacés
-
17h20Télévision. Sur M6, la Normandie régale : découvrez les huit restaurants qui s'affrontent pour le titre de meilleure cuisine régionale
-
17h00Services. Manettes de jeux vidéo, guitare, appareils de cuisine, outils de bricolage : Grand-Quevilly lance son objethèque
-
16h18Rouen. Des ateliers créatifs organisés par Citémômes
-
16h00Près de Caen. Pour ses 60 ans, le club de judo de cette commune fait venir un champion du monde
-
15h15Basketball. Les Harlem Globetrotters bientôt de retour en Normandie !
-
14h16Transat Café L'Or. Une voie d'eau à bord de leur Class 40, les frères Courbon contraints de (re)faire escale
-
12h00People. Une inconnue est persuadée d'avoir une relation avec lui : l'humoriste Marc Tourneboeuf victime d'usurpation d'identité
-
11h00Rouen. "Je ne jouais quasiment plus près de chez moi" : Thibault Cellier fait vivre le jazz avec Home Factory
-
10h51Musique. Le Caennais Orelsan annonce la sortie de son album La fuite en avant : les précommandes ouvrent demain
-
10h09Piscine de Port-Jérôme. Après trois ans de fermeture, les nageurs retrouvent le bassin extérieur
-
10h06Parc animalier de Champrépus. Un guépard s'en va, deux autres arrivent
Les plus lus
-
1 -Baie du Mont Saint-Michel. Il propose son terrain pour disperser les cendres de son animal de compagnie
-
2 -Orne. Drame aux Roches d'Oëtre : une personne meurt après une chute de 80m
-
3 -Accident mortel. Une jeune femme de 22 ans décède sur la rocade à Lisieux
-
4 -Orne. Ancien président du Département, Alain Lambert condamné en appel pour trafic d'influence
-
5 -Près de Rouen. Une femme de 26 ans meurt percutée par un train à un passage à niveau
Immobilier
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.