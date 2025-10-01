En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Quelle figure féminine donnera son nom au nouveau parc près de la gare ?

Culture. Le nouveau parc rue de La Rochefoucauld, situé entre l'église Saint-Romain et la gare de Rouen, ouvrira ses portes au public d'ici la fin de l'automne 2025. En attendant, la Ville de Rouen propose aux habitants de choisir le nom de ce nouveau jardin par un vote en ligne jusqu'au 12 octobre 2025.

Publié le 01/10/2025 à 11h02, mis à jour le 01/10/2025 à 11h22 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Quelle figure féminine donnera son nom au nouveau parc près de la gare ?
Ce nouveau jardin rue de La Rochefoucauld sera un espace ludique avec parcours d'agilité, tables d'échecs, mur d'escalade mais aussi un espace bucolique avec carrés de plantes aromatiques, médicinales et fruitières.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les travaux d'aménagement et de plantation d'arbres débuteront en novembre au nouveau parc de la rue de La Rochefoucauld, situé entre l'église Saint-Romain et la gare de Rouen. En attendant, il est possible de choisir son nom par un vote en ligne jusqu'au 12 octobre 2025.

Des femmes inspirantes à l'honneur

Dans le cadre du plan de renaturation "Rouen naturellement", la Ville souhaite agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Quatre propositions avec cinq noms de femmes sont donc mises au vote pour renforcer leur place dans l'espace public : Augustine et Lucienne Boulanger, Blanche Hoschédé, Geneviève de Gaulle Antonioz et Simone de Beauvoir. Résistante, peintre, écrivaine, philosophe… Toutes ces femmes ont joué un rôle clef durant leur époque et ont toutes un lien avec la ville de Rouen.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Quelle figure féminine donnera son nom au nouveau parc près de la gare ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple