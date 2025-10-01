Rouen. Quelle figure féminine donnera son nom au nouveau parc près de la gare ?

Les travaux d'aménagement et de plantation d'arbres débuteront en novembre au nouveau parc de la rue de La Rochefoucauld, situé entre l'église Saint-Romain et la gare de Rouen. En attendant, il est possible de choisir son nom par un vote en ligne jusqu'au 12 octobre 2025.

Des femmes inspirantes à l'honneur

Dans le cadre du plan de renaturation "Rouen naturellement", la Ville souhaite agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Quatre propositions avec cinq noms de femmes sont donc mises au vote pour renforcer leur place dans l'espace public : Augustine et Lucienne Boulanger, Blanche Hoschédé, Geneviève de Gaulle Antonioz et Simone de Beauvoir. Résistante, peintre, écrivaine, philosophe… Toutes ces femmes ont joué un rôle clef durant leur époque et ont toutes un lien avec la ville de Rouen.