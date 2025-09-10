En ce moment J'avoue LINH
[En images]. Où en sont ces cinq chantiers dans la ville de Rouen ?

Habitat. De la Seine à la gare de Rouen, 5 chantiers ne seront plus le calvaire des Rouennais d'ici la fin de l'année ou le début 2026. L'idée de la Métropole est de créer des espaces où cohabitent automobilistes, cyclistes et piétons tout ça en ajoutant un peu de verdure. 

Publié le 10/09/2025 à 10h00 - Par Margaux Fresnais
Les travaux se sont achevés fin août. L'objectif a été de fluidifier et sécuriser la circulation pour les automobilistes, les cyclistes et les bus. Ces travaux sont une continuité de ceux entrepris depuis plus d'un an sur le pont Corneille.

C'est toujours une habitude pendant l'été. Avec moins de monde sur les routes, moins de monde dans la rue, la Métropole Rouen Normandie en profite pour accélérer les chantiers. De nombreux projets ont pu avancer, certains ont aussi débuté pendant ces vacances d'été. Le chantier du bas de la rue de la République, en direction du pont Corneille lui-même en travaux, est par exemple terminé. Zoom en images sur cinq chantiers qui se terminent, au plus tard au début de l'année 2026.

La réhabilitation du pont Corneille a commencé début 2024 et la fin des aménagements est prévue pour janvier 2026. Le pont Guillaume Le Conquérant est en chantier depuis cet été et le sera jusqu'en octobre 2025.La réhabilitation du pont Corneille a commencé début 2024 et la fin des aménagements est prévue pour janvier 2026. Le pont Guillaume Le Conquérant est en chantier depuis cet été et le sera jusqu'en octobre 2025.

Objectif végétalisation

Pour certains, comme celui de la rue Beauvoisine, il faudra être patient. Mais les nouveaux pavés de la rue sont déjà visibles, laissant imaginer ce que peuvent attendre les riverains et les commerçants. Le projet doit faire cohabiter voitures, cyclistes et piétons. L'objectif consiste à végétaliser la rue pour apporter de la cohérence avec la place de Rougemare et le musée des Beaux-Arts.

Les travaux permettent de rendre la rue Beauvoisine partiellement piétonne et plus verte. Ils ont commencé en mars 2025. Le chantier doit s'achever d'ici la fin de l'année 2025 ou le début 2026.Les travaux permettent de rendre la rue Beauvoisine partiellement piétonne et plus verte. Ils ont commencé en mars 2025. Le chantier doit s'achever d'ici la fin de l'année 2025 ou le début 2026.

Le quartier de la gare aussi se végétalise avec son jardin de La Rochefoucauld. Un chantier qui a débuté le 10 juin 2025. En septembre, le chantier reprend pour l'aménagement et la plantation d'arbres avant l'ouverture au public mi-novembre.

Entre l'église Saint-Romain et la gare, ce nouvel espace vert, en travaux depuis juin, devrait voir le jour d'ici l'automne. Un espace ludique avec parcours d'agilité, tables d'échecs et mur d'escalade.Entre l'église Saint-Romain et la gare, ce nouvel espace vert, en travaux depuis juin, devrait voir le jour d'ici l'automne. Un espace ludique avec parcours d'agilité, tables d'échecs et mur d'escalade.

Le projet du parking de la Cathédrale a démarré depuis octobre. Il comporte le renouvellement des systèmes de protection incendie, de la vidéosurveillance et la création d'un parc en surface. Le parking passera de 413 places à 302 d'ici octobre 2025.Le projet du parking de la Cathédrale a démarré depuis octobre. Il comporte le renouvellement des systèmes de protection incendie, de la vidéosurveillance et la création d'un parc en surface. Le parking passera de 413 places à 302 d'ici octobre 2025.

Le plus gros chantier reste celui du raccordement du pont Flaubert à la Sud III. La phase actuelle pour le sens de circulation sud-nord doit s'achever au printemps prochain.

Galerie photos
