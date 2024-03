Rouen. Pont Corneille en travaux : des itinéraires de bus modifiés

Des perturbations sur les lignes de bus du réseau Astuce de Rouen sont à prévoir en raison des travaux de réfection du pont Corneille à Rouen, et ce à compter du lundi 25 mars. Les itinéraires des lignes de bus F1, F7, F9, 27 et Noctambus seront modifiés pendant près de deux mois. "Pour les déplacements entre la rive droite et la rive gauche, les clients sont invités à privilégier les lignes de métro et T4", indique le réseau Astuce. A noter que le cheminement piéton entre les deux rives sur le pont reste possible. Pour informer les voyageurs, des agents seront présents aux arrêts Boulingrin, Hôtel de Ville de Rouen, République, Champlain, Stade Diochon et Hôtel-de-Ville de Sotteville-lès-Rouen. Plus d'informations sur le site officiel du réseau Astuce.