Métropole de Rouen. Les transports gratuits pour les moins de 18 ans à la rentrée 2025 et une "tarification solidaire" envisagée pour 2026

C'est une annonce plutôt inattendue même si le sujet est à l'étude depuis quelque temps. Le maire de Rouen et président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, a annoncé, dans un tweet publié mercredi 18 juin, vouloir mettre au vote une nouvelle proposition sur la gratuité des transports sur le réseau Astuce. "Fin juin je proposerai aux élus de la Métropole de voter une nouvelle avancée : la gratuité pour tous les -18 ans, dès la rentrée scolaire 2025." Déjà en 2020 la collectivité mettait en place la gratuité des transports le samedi en complément des pics de pollution ou lors d'évènements ponctuels. Il y a tout juste un an la Métropole annonçait également la gratuité des transports pour les sorties scolaires.

Cette nouvelle mesure en faveur des moins de 18 ans s'inscrit donc dans une volonté globale de la collectivité d'étendre le plus possible la gratuité afin d'inciter les habitants à prendre les transports en commun. Pour autant il reste difficile de mesurer l'effet de la gratuité sur les comportements des usagers. Les jeunes de moins de 18 ans qui représentent 22% des déplacements dans l'agglomération devront tout de même conserver une carte pour faciliter le travail des contrôleurs et les abonnements en cours seront résiliés et remboursés au prorata.

Quel coût pour la Métropole et les usagers ?

Si cette mesure n'est pas sans coût, elle ne sera pas répercutée pour les autres usagers. "Le montant de cette mesure pour la fin de cette année représente 1,5 million d'euros et pour l'année 2026 et les suivantes en année pleine c'est 4,3 millions d'euros", précise Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole en charge des transports. Un coût compensé selon l'élu grâce à "la baisse significative" du nouveau contrat de délégation de service public de transport en commun qui doit s'appliquer au 1er janvier 2026. La Métropole assure qu'il n'y aura aucune répercussion sur le prix des autres abonnements ni sur la fiscalité des transports qui, elle, est décidée par l'Etat via le versement mobilité.

Vers une tarification solidaire dès 2026

En complément la Métropole entend mettre en place une "tarification solidaire" à partir de septembre 2026. Là encore la mesure sera soumise au vote des élus métropolitains. "Cette tarification solidaire est basée sur le quotient familial, il n'y aura donc plus de catégories d'âge", assure Cyrille Moreau. En fonction donc du revenu du foyer, les abonnements seront plein tarif, demi-tarif ou bénéficiant de -85% de réduction ou simplement gratuits.

Pas de gratuité complète sans accompagnement de l'Etat

"Aujourd'hui on peut faire la gratuité des moins de 18 car le nouveau contrat de délégation de service publique qui entrera en vigueur en 2026 coûtera moins cher à la Métropole, mais aller au-delà ce ne sera pas possible", précise l'élu, à moins qu'il y ait un changement du financement des transports à l'échelle nationale. Dans ce cas la collectivité pourrait envisager d'étendre cette gratuité aux moins de 26 ans, voire de "faire la gratuité totale comme c'est le cas dans d'autres agglomérations".