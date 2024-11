Rouen. Pour Noël, la gratuité des transports en commun est étendue aux dimanches

Le dispositif a déjà été mis en place pendant la foire Saint-Romain. La Métropole Rouen Normandie (MRN) a décidé de mettre en place la gratuité des transports en commun sur l'ensemble du réseau Astuce pour les quatre dimanches qui précèdent Noël pendant le mois de décembre, soit les 1er, 8, 15 et 22 décembre. Ces transports sont déjà gratuits les samedis. De quoi booster le commerce et les animations organisées pour Noël dans le cadre notamment de Rouen givrée.

Une offre renforcée

En parallèle de cette gratuité, l'offre est renforcée pour les dimanches après-midi avec un métro toutes les sept minutes entre Boulingrin et Saint-Sever, et un Teor toutes les quatre minutes entre le Mont-Riboudet et le CHU (deux fois plus de T4 notamment).

Le détail est à retrouver sur le site du réseau Astuce.