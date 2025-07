Saint-Lô. Un projet de cimetière plus vert va être expérimenté

La Ville de Saint-Lô va expérimenter la végétalisation d'une partie de son cimetière. C'est le carré A, le plus ancien du cimetière, qui sera concerné dès septembre. Les allées gravillonnées, où les herbes folles poussent trop vite en cette saison notamment, seront remplacées par des semis en gazon spécialement adaptés aux contraintes de ce lieu de mémoire en y apportant donc une touche végétale discrète, et plus de confort pour les usagers. François Maillard est responsable de la citoyenneté à la Ville et explique les avantages de cette végétalisation.

Ce vaste projet de verdissement de ces lieux qui s'étendent sur 55 000m² prévoit aussi l'aménagement d'îlots ombragés avec des bancs. La collectivité a d'autres projets de végétalisation. Aloïse Germain Leroux, chef de projet transition écologique à la Ville de Saint-Lô, les présente.

Le projet de végétalisation du carré A du cimetière de Saint-Lô débutera en septembre. 3 semaines de travaux sont programmées.

Aloïse Germain Leroux, chef de projet transition écologique, et François Maillard, responsable de la citoyenneté à la Ville. - Thierry Valoi