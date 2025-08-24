Rouen. Le festival Vibrations de retour : un voyage musical au Jardin des plantes

Le festival Vibrations est devenu un rendez-vous musical incontournable de la fin d'été à Rouen. Il est de retour jusqu'au samedi 30 août au Jardin des plantes.

"Si ce festival a été ainsi baptisé, c'est pour évoquer le frisson que nous procure la musique", souligne Fabio Hernandez, programmateur de l'événement. Plus que de simples concerts, Vibrations nous invite à vivre une expérience corporelle. "Cette année, nous mettons de plus en plus l'accent sur les bals. Nous voulons retrouver cette proximité que nous connaissions avant le Covid et faire de ce rendez-vous un moment de convivialité et de partage." Mercredi 27 août, un bal rock est orchestré par la SWRP, fanfare électrique tandis que le festival s'achève samedi 30 août dès 19h avec Need for swing septet, un groupe habitué du festival. Danse effrénée garantie !

Un festival qui voit grand

Le festival reste fidèle à ses valeurs : mettre en avant des artistes régionaux comme Andrei, de Rouen, et DJ Vif argent qui nous vient du Havre. Mais cette année, le festival grandit encore un peu plus en accueillant Mathieu Boogaerts en tête d'affiche. "L'orangerie du Jardin des plantes offre une jauge de 400 places, un format intimiste et qui permet une grande proximité avec le public. Nous sommes ravis que Mathieu ait répondu favorablement à notre demande, mais ce sont aussi des formats qui se prêtent particulièrement bien à son répertoire !" Depuis 2019, le festival a aussi pris de l'ampleur puisqu'il se prolonge maintenant sur huit jours.

Une escapade hors du temps

Le site est accessible dès 17h30 et de nombreuses animations sont proposées gratuitement au public en attendant le concert. Ce sont les vibr'ateliers, ateliers de pratique artistique, de jardinage ou de bien-être proposés par de nombreuses associations partenaires. Le stand de restauration permet de rester sur place toute la soirée pour mieux s'immerger dans cette atmosphère de détente. C'est aussi l'occasion d'appréhender le Jardin des plantes sous un autre angle une fois la nuit tombée.

Jusqu'au 30 août. Jardin des plantes de Rouen. Tarifs et programme sur festivalvibrations.jimdo.com