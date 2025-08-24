En ce moment Butterfly (feat Rori) SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Rouen. Le festival Vibrations de retour : un voyage musical au Jardin des plantes

Loisir. Le festival Vibrations est de retour au Jardin des plantes. Au programme : des concerts, des bals et des ateliers. 

Publié le 24/08/2025 à 10h05
Rouen. Le festival Vibrations de retour : un voyage musical au Jardin des plantes
Chaque soirée offre une ambiance musicale différente : le festival mise sur la diversité. Andrei, artiste rouennais, a une prédilection pour la chanson française et l'électro.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le festival Vibrations est devenu un rendez-vous musical incontournable de la fin d'été à Rouen. Il est de retour jusqu'au samedi 30 août au Jardin des plantes.

"Si ce festival a été ainsi baptisé, c'est pour évoquer le frisson que nous procure la musique", souligne Fabio Hernandez, programmateur de l'événement. Plus que de simples concerts, Vibrations nous invite à vivre une expérience corporelle. "Cette année, nous mettons de plus en plus l'accent sur les bals. Nous voulons retrouver cette proximité que nous connaissions avant le Covid et faire de ce rendez-vous un moment de convivialité et de partage." Mercredi 27 août, un bal rock est orchestré par la SWRP, fanfare électrique tandis que le festival s'achève samedi 30 août dès 19h avec Need for swing septet, un groupe habitué du festival. Danse effrénée garantie !

Un festival qui voit grand

Le festival reste fidèle à ses valeurs : mettre en avant des artistes régionaux comme Andrei, de Rouen, et DJ Vif argent qui nous vient du Havre. Mais cette année, le festival grandit encore un peu plus en accueillant Mathieu Boogaerts en tête d'affiche. "L'orangerie du Jardin des plantes offre une jauge de 400 places, un format intimiste et qui permet une grande proximité avec le public. Nous sommes ravis que Mathieu ait répondu favorablement à notre demande, mais ce sont aussi des formats qui se prêtent particulièrement bien à son répertoire !" Depuis 2019, le festival a aussi pris de l'ampleur puisqu'il se prolonge maintenant sur huit jours. 

Une escapade hors du temps

Le site est accessible dès 17h30 et de nombreuses animations sont proposées gratuitement au public en attendant le concert. Ce sont les vibr'ateliers, ateliers de pratique artistique, de jardinage ou de bien-être proposés par de nombreuses associations partenaires. Le stand de restauration permet de rester sur place toute la soirée pour mieux s'immerger dans cette atmosphère de détente. C'est aussi l'occasion d'appréhender le Jardin des plantes sous un autre angle une fois la nuit tombée.

Jusqu'au 30 août. Jardin des plantes de Rouen. Tarifs et programme sur festivalvibrations.jimdo.com

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
ordi portable ACER Neuf
ordi portable ACER Neuf Vernon (27200) 500€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Rouen. Le festival Vibrations de retour : un voyage musical au Jardin des plantes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple