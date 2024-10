Rouen. Le chanteur Thomas Andrei vient de sortir un nouveau single

C'est une nouvelle étape pour le chanteur rouennais Thomas Andrei, alias Andrei sur ses réseaux sociaux. Le 9 octobre dernier, il a sorti un tout nouveau single, Do Mi Fa Sol.

"On prend un grand plaisir à ressortir un morceau"

"Pour nous, c'est un peu notre rentrée musicale dans le sens où on avait sorti notre premier album en janvier dernier, ce qui était la conclusion d'une année de musique", dévoile Thomas Andrei. En effet, après la sortie de cet album, lui et ses musiciens avaient décidé de faire une petite pause. "Là, on prend un grand plaisir à ressortir un morceau sur toutes les plateformes", livre-t-il. Ce single Do Mi Fa Sol "parle d'un gars qui bloque sur les quatre mêmes accords de guitare et qui bloque de manière générale un peu dans sa vie et comment la musique va l'aider à passer à autre chose", raconte le chanteur. "C'est une sorte de ballade folk, rock anti-déprime", décrit-il.

Des prochaines dates de concert à Rouen

"On va jouer le 25 octobre à L'Entrepôt à 20h", assure Thomas. "Nous allons également jouer dimanche 1er décembre au Zénith de Rouen pour le Festival Oha", annonce-t-il. Une belle opportunité donc, pour lui et ses musiciens. "On a eu la chance de collaborer une fois avec eux pour la Fête de la musique. On est hypercontents et fiers", confie-t-il.

Bien sûr, cela demande de la préparation, "car il faut anticiper la partie technique. Nous sommes trois dans le groupe et deux à se produire sur scène avec un piano et une guitare donc ça se prépare. C'est aussi stressant de se dire qu'on va jouer devant autant de personnes".

Plus de 25 concerts réalisés depuis la sortie de l'album

Depuis la sortie de l'album Vingt-Cinq, "on a eu plus d'un million d'écoutes, c'est énorme !", s'exclame le chanteur rouennais. "C'est plein de petites victoires depuis. Par exemple, on a réalisé plus de 25 concerts et on est en train de solidifier notre travail. Tout prend forme, c'est trop cool", conclut ce dernier avec fierté.