En questions. Après le buzz de sa chanson Bienvenue à Rouen, Thomas Andrei sort son premier album

A la suite du véritable succès de sa chanson Bienvenue à Rouen, le Rouennais de 26 ans Thomas Andrei, alias Andrei sur les réseaux, sort son premier album.

Depuis la sortie de cette chanson,

vous allez sortir votre premier album ?

"Après l'engouement autour de Bienvenue à Rouen, j'ai continué à faire de la musique. Avec mon ami Arthur Mayer, ingénieur son, on a écrit et sorti des chansons tous les mois ou presque, et on les a mises dans un album. Au total, sept chansons ont vu le jour. Dans l'album, il y aura quinze titres, dont des nouveautés et des chansons qui sont déjà sorties."

Comment s'appellera-t-il ?

"Il s'intitulera 25, en référence à l'une des chansons qu'il contient. Ce morceau raconte comment j'ai évolué. De mes 20 à mes 25 ans, plein de choses se sont mélangées dans ma tête. Avoir un quart de siècle a été un cap à passer. On est confrontés à des choses plus difficiles."

Quel est votre style musical ?

"Je fais de la chanson française pop. Le premier truc, c'est le texte avant tout. Je suis un amoureux des belles mélodies et Arthur, qui a plus un ADN électro house, apporte un autre style. Les artistes qui nous ressemblent le plus sont Ben Mazué et Bigflo et Oli."

Qu'allez-vous faire ensuite ?

"Le jeudi 25 janvier, on sera à la péniche Antipode à Paris pour la sortie de l'album et, le vendredi 2 février, on jouera à Bois-Guillaume à l'espace Guillaume le Conquérant. Ensuite, je compte me laisser du temps et faire un maximum de concerts pour présenter mes chansons en live, être présent sur les réseaux et préparer l'après."