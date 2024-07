Rouen. Les Terrasses du jeudi : une belle opportunité pour les artistes locaux de se faire connaître

Les Terrasses du jeudi sont de retour à Rouen depuis le 4 juillet. Chaque jeudi, tout le mois de juillet, jusqu'au 25, de nombreux concerts sont organisés dans la ville aux cent clochers. L'occasion pour les artistes locaux de se faire connaître du public.

• Lire aussi. Rouen. Les Terrasses du jeudi, le grand rendez-vous musical de l'été

"J'aime bien cet événement parce qu'il est convivial"

Ce jeudi 11 juillet, plusieurs artistes vont se produire : La Mante, Maddy Street, Elli de Moon, Pö ou encore Akira & Le Sabbat mais pas seulement. "J'aime bien cet événement parce qu'il est convivial, familial. Il y a un côté estival", confie Xavier Feugray, alias Foray sur scène. L'artiste de 43 ans va s'y produire cette année. "Il y a 20 ans environ, j'y avais déjà participé, mais avec mon groupe. Là, le faire en solo, c'est un petit challenge", assure-t-il. Son style musical "est une base de chanson française, folk et électro", indique l'artiste. Il sera sur scène avec sa guitare. Sa prestation est prévue à 20h30 place des Carmes rive droite.

Un disque qui sort le même jour que le concert

A 18h30, place des Carmes, la Compagnie des Gros ours, créée en 2015, va se produire. "On présente un nouveau disque qui s'appelle 'Le sentier des papillons'. L'idée est de présenter ces nouvelles chansons", assure Olivier Jaffrès, musicien et chanteur. Il sera accompagné de Cyrille Lacheray au banjo, de Sylvie Lacheray à la batterie et de Déborah Dupont à la régie son. "C'est une date importante pour nous. On a très envie de jouer, livre-t-il. Il y a aussi un petit trac qui commence à monter."

"C'est la deuxième fois que je m'y produis"

"C'est la deuxième fois que je m'y produis. La première était en 2017, mais avec l'ancien nom de mon groupe qui était Vanessa Rebecker", relate Rébecca Vasseur alias Rebecca. "C'est un grand événement à Rouen pour les artistes du territoire", poursuit-elle. Son style de musique allie la pop, le rock et le folk. "On chante plutôt en anglais même si un jour, je n'exclus pas de chanter en français !", lance la Rouennaise de 34 ans. Sur scène, elle sera accompagnée de Paul Leboulanger à la basse, d'Arthur Lombard à la batterie et Clara Vasseur au clavier, et chantera avec sa guitare dès 18h45 place de la cathédrale à Rouen.

Des concerts en accès libre

Pour ceux qui ne connaissent pas Les Terrasses du jeudi, "ce sont des concerts en accès libre en centre-ville sur la rive droite et rive gauche, à proximité des bars et autres établissements, explique Gildas Clet, programmateur au Kalif et des Terrasses du jeudi à Rouen. Depuis 2013, c'est une organisation conjointe avec la Ville de Rouen et Le Kalif, l'école de musique située route de Darnétal à Rouen", ajoute-t-il. Au programme : des musiques actuelles et plurielles avec "une variétés d'artistes locaux, régionaux, nationaux et internationaux". On retrouve de la pop, du rock, du blues, de l'électro mais aussi des spectacles jeunes publics et un DJ set.