[En images]. Une balade au fil du street art : notre sélection d'œuvres à découvrir

Vous les voyez sans les voir, et pourtant elles sont bien là, dans les rues de Rouen. Elles, ce sont les œuvres street art. Certaines sont des collages, d'autres des formes colorées réalisées grâce à des pochoirs, ou encore des graffs. Nicolas Soulabail, alias InkOj, est l'un des artistes rouennais les plus connus. L'ancien architecte a conservé son côté artistique pour le mettre en avant d'une nouvelle manière.

"C'est éphémère, mais c'est original"

"Ma source est presque toujours le patrimoine. Si ce n'est pas ça, c'est une charte graphique ou des couleurs, confie-t-il. Je pars sur une base faite de motifs et parfois de dessins." On connaît son travail sans le savoir : c'est lui par exemple qui a peint au sol les formes colorées rue Jeanne-d'Arc à Rouen, avec l'accord de la municipalité. Il est adepte du kerbart, ou peinture de trottoir. "J'ai repéré des carreaux de ciment dans une maison rue du Petit-Porche à Rouen, se souvient-il. J'ai reproduit ce motif dans le prolongement de l'entrée." D'autres artistes sont aussi connus dans le milieu comme Liz Ponio, qui s'inspire d'animaux : hermine, panda, etc. "J''aime les faire à taille réelle", explique-t-elle. Dans son travail, elle utilise de la peinture acrylique qu'elle dispose sur du papier kraft blanc. "Puis je découpe et je colle mon dessin avec de la colle à papier peint, décrit-elle. C'est éphémère mais c'est original."