Elbeuf. Dans la boutique Pokécardshop, les jeunes se réunissent pour ouvrir leurs paquets de cartes

Une toute nouvelle boutique de cartes Pokémon et de personnages de mangas et Disney notamment a ouvert début mai à Elbeuf, près de Rouen, sous le nom de Pokécardshop. Elle se situe au 33 rue de Roanne.

Dans la boutique Pokécardshop, on retrouve différents paquets de cartes Pokémon, Demon Slayer, One Piece, etc.

Maxime Frances-Ingles, 25 ans, est le gérant de la boutique. Une suite logique de sa vie professionnelle. "Pokécardshop a été créée il y a un an en tant que boutique en ligne. Après un bon bilan du site internet, je cherchais une boutique physique", raconte-t-il. C'est donc à Elbeuf que s'est implanté son commerce. Maxime a officiellement occupé les lieux le 15 mars et, le 2 mai dernier, c'était le jour de l'ouverture. "Les gens savent qu'ils peuvent trouver des cartes différentes ici. On essaie de faire des échanges, on ouvre les cartes ensemble, etc.", assure le gérant. Au sein de la boutique, on retrouve plusieurs cartes comme "du Naruto, du Disney, la Reine des Neiges, Monstre et Compagnie".

"Parfois, on réussit à avoir des cartes sympas"

"Je collectionne les cartes Pokémon depuis tout petit et, en voyant cette boutique, j'ai un peu plus repris", confie Antonin Pisani, 17 ans, lycéen. "Parfois, on réussit à avoir des cartes sympas. Tous les mercredis, j'ouvre des paquets avec mes amis", ajoute-t-il. "C'est devenu une tradition. Comme on finit tôt les cours le mercredi, on a le temps la matinée pour s'amuser ici dans la boutique", renchérit son ami Tom Morin, 16 ans. "J'y suis allé une fois, j'ai acheté des paquets et maintenant, je suis à fond dedans", raconte-t-il.

Des boosters de cartes Pokémon sont en vente sur le comptoir.

"Au départ, je ne suis pas trop Pokémon, j'aime bien aussi les Naruto et Demon Slayer qu'on retrouve aussi ici", explique Léo Zampiccoli, 16 ans, qui fait partie de cette même bande d'amis. Ce que préfère Axel Leblond, 17 ans, "c'est être avec les copains et collectionner les cartes pokémon Superdofin. Pour l'instant j'en ai neuf et il m'en manque deux pour compléter ma collection".