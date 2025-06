Place du commerce en Seine-Maritime. Réparation de téléphones, café et magasin de troc

Trois nouveautés sont à découvrir à Rouen et à Barentin cette semaine. Il s'agit d'un nouveau magasin de réparation de téléphones et consoles de jeux vidéo, un nouveau café et une nouvelle boutique de troc.

Téléphones et consoles, café et troc

A Rouen, un nouveau magasin de réparation de téléphones et de consoles de jeux vidéo a ouvert au 19 rue du Général-Leclerc. Les clients peuvent acheter ou faire réparer leurs smartphones ou consoles depuis le 2 juin. L'établissement est ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h et le vendredi de 10 à 13h puis de 15h à 19h. En haut de la rue Jeanne d'Arc, au n°117, Onze. Café vient d'ouvrir. Il remplace la boutique de cigarettes électroniques Arsène Valentin située près de la gare. Sur place, on peut boire des capuccinos, des lattes, du thé matcha et déguster les pâtisseries de Pastry Camille. Du côté de Barentin, l'enseigne Happy Troc a ouvert au 646 boulevard de Westphalie. Elle remplace Maisons du monde et est ouverte du lundi au samedi de 10h à 19h. L'enseigne fonctionne sur un système d'achat et de revente. Mobilier, électroménager, ordinateurs et consoles sont rachetés au client puis mis en vente.