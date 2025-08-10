Le Havre. Un jeune majeur mis en examen pour le meurtre d'un quinquagénaire

L'enquête a avancé après la découverte d'un quinquagénaire gravement blessé au Havre, vendredi 8 août. Cet homme est décédé dans la journée des suites de ses blessures. Samedi 9 août, la procureure du Havre, Soizic Guillaume, a publié un communiqué sur l'enquête.

Un jeune homme majeur a été interpellé peu de temps après, près du lieu des faits. Il avait un couteau, les mains et les vêtements ensanglantés. Il a été placé en garde à vue, mais pas entendu tout de suite car il était alcoolisé et sous drogue. La vidéosurveillance et les auditions des témoins ont dirigé l'enquête vers une altercation. La victime serait ensuite tombée au sol et aurait reçu de nombreux coups de couteau. Le mis en cause dit ne pas se souvenir de la soirée et ne donne aucune explication sur les faits. Son examen psychiatrique n'a pas mis en lumière une altération ou une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes. Il a été mis en examen pour meurtre et la détention provisoire a été demandée. Il risque la perpétuité.