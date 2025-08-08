Le Havre. Un quinquagénaire transporté en urgence absolue à l'hôpital : il présente des plaies multiples

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus rue Anatole France au Havre vers 3h30, vendredi 8 août, pour porter secours à un homme âgé de 51 ans, grièvement blessé et en arrêt cardio-respiratoire. D'après les pompiers accompagnés du Smur (Structures mobiles d'urgence et de réanimation.), la victime présentait des plaies multiples sur le corps.

La police nationale évoque une agression au couteau

Les agents de police nationale dépêchés sur place avant l'arrivée des pompiers ont réalisé une réanimation cardio-pulmonaire avant d'être relayés par les secours. Ensuite, le quinquagénaire a été transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier du Havre. D'après les pompiers, une enquête a été ouverte. Contactée, la police nationale évoque une agression au couteau sans en dire davantage, l'enquête ayant été lancée sous la direction du parquet du Havre. Plus d'information à venir.