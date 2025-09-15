En ce moment Hors du temps KYO
Près de Rouen. Après un refus d'obtempérer, la police ouvre le feu : ce que l'on sait

Sécurité. Un refus d'obtempérer a eu lieu entre Rouen et le Petit-Quevilly, samedi 13 septembre au petit matin. Les policiers ont fini par ouvrir le feu sur le véhicule en fuite.

Publié le 15/09/2025 à 17h30, mis à jour le 15/09/2025 à 18h25 - Par Pierre Durand-Gratian
Un policier a fait usage de son arme de service au Petit-Quevilly, tôt dans la matinée du samedi 13 septembre. - Illustration

La vidéo des faits circule sur les réseaux sociaux, mais elle "doit être interprétée avec prudence car elle ne comprend que la fin de la scène", indique le parquet de Rouen.

Samedi 13 septembre, en tout début de matinée, les policiers sont intervenus pour un refus d'obtempérer qui s'est déroulé "entre la discothèque SO et Petit-Quevilly, avenue de la République", précise encore le parquet. A l'heure d'écrire ces lignes, le conducteur, qui est identifié par les forces de l'ordre, est toujours recherché. Une première enquête est donc en cours sur le refus d'obtempérer.

Un policier blessé

Une seconde enquête est aussi ouverte, comme le veut la procédure, pour "un usage d'arme à feu par les forces de l'ordre". Ces tirs n'auraient pas occasionné de blessure, précise encore l'autorité judiciaire, qui ajoute qu'un policier a en revanche été blessé au doigt et au pied.

