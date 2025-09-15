Près de Rouen. Après un refus d'obtempérer, la police ouvre le feu : ce que l'on sait

La vidéo des faits circule sur les réseaux sociaux, mais elle "doit être interprétée avec prudence car elle ne comprend que la fin de la scène", indique le parquet de Rouen.

Samedi 13 septembre, en tout début de matinée, les policiers sont intervenus pour un refus d'obtempérer qui s'est déroulé "entre la discothèque SO et Petit-Quevilly, avenue de la République", précise encore le parquet. A l'heure d'écrire ces lignes, le conducteur, qui est identifié par les forces de l'ordre, est toujours recherché. Une première enquête est donc en cours sur le refus d'obtempérer.

Un policier blessé

Une seconde enquête est aussi ouverte, comme le veut la procédure, pour "un usage d'arme à feu par les forces de l'ordre". Ces tirs n'auraient pas occasionné de blessure, précise encore l'autorité judiciaire, qui ajoute qu'un policier a en revanche été blessé au doigt et au pied.