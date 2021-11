Une tentative de braquage échoue à Petit-Quevilly

Un peu avant six heures du matin, trois hommes cagoulés attendaient le patron du bar Le Progrès, situé au croisement de l'avenue de Caen et de la rue des Frères Séhy, à Petit-Quevilly. A sa vue, l'un d'eux aurait brandi une arme de poing. Les agresseurs auraient eu pour cible la sacoche du gérant, pensant probablement que celle-ci contenait de l'argent liquide. Ce qui n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, les trois encagoulés se sont vite dégonflés et ont pris la fuite. La brigade criminelle a ouvert une enquête pour tenter de les retrouver.