Vol à main armée à Grand-Quevilly : deux mineurs interpellés

Les faits remontent au 3 septembre dernier : le magasin C-Express de la place Delacroix, à Grand-Quevilly, avait subi ce jour-là un vol à main armée de la part de deux hommes cagoulés, gantés et armés d'un flashball et d'un révolver. Mais grâce à une description fournie par deux passants présents juste après l'assaut au pied d'un immeuble voisin, où s'étaient réfugiés les deux voleurs, la police a réussi à retrouver leur trace. "Lors des vols à main armée, les agresseurs habitent souvent tout près du commerce visé", analyse une source policière.

Dans une cave de l'immeuble, les hommes de la brigade criminelle ont rapidement mis la main sur des habits que les deux malfaiteurs portaient le jour du braquage. Envoyés au laboratoire de la police technique et scientifique, ceux-ci contenaient l'ADN d'un jeune homme, déjà fiché. Les témoins ont ensuite reconnu le suspect à partir d'une photo, tout comme le second agresseur présumé.

Jeudi 24 janvier, après près de cinq mois d'enquête, les policiers n'ont pas eu de mal à les interpeller... puisque les deux suspects déjà emprisonnés : le premier, âgé de 17 ans, à la prison Bonne Nouvelle de Rouen et le second, âgé de 15 ans, au Centre éducatif fermé de Saint-Denis-le-Thiboult. Présentés à un juge d'instruction, ils ont été placés sous mandat de dépôt puis à nouveau incarcérés, à Rouen et au Havre. Une instruction a été ouverte.