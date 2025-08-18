Santé. Après le rappel massif de fromages, un malade identifié et hospitalisé en Normandie, deux morts en France

En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Santé. Le 13 août 2025, Santé publique France a confirmé un cas de listériose en Normandie, possiblement lié au vaste rappel de fromages annoncé la semaine dernière. Cette infection, provoquée par la bactérie Listeria, inquiète les autorités sanitaires.

Publié le 18/08/2025 à 17h58 - Par Mathilde Rabaud
Camembert, bûche de chèvre, Doucrémeux… Une série de fromages rappelés en Normandie pour risque sanitaire. - Rappel Conso

Un habitant de Normandie fait partie des 21 personnes hospitalisées après avoir contracté une infection à la Listeria, selon les informations relayées par Santé publique France. Les autorités évoquent un "lien possible" avec la consommation de fromages au lait pasteurisé fabriqués par la société Chavegrand, dont plusieurs lots ont été retirés des rayons début août.

Un rappel massif de fromages la semaine dernière

La semaine dernière, un rappel national avait concerné plusieurs variétés de fromages, notamment des camemberts, des crémeux et des fromages de chèvre. Ces produits étaient commercialisés jusqu'au 9 août 2025 dans les supermarchés normands, en France et sur le marché international. Les autorités avaient alors recommandé de ne pas consommer ces fromages et de consulter un médecin en cas de symptômes tels que fièvre, maux de tête ou courbatures.

Une infection rare mais grave

La listériose est une infection rare, mais particulièrement dangereuse pour les personnes fragiles : femmes enceintes, personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques. En France, deux décès ont déjà été recensés dans cette affaire. Santé publique France rappelle que la vigilance doit être maximale, surtout en cas de consommation récente des produits concernés.

Que faire si vous avez consommé ces fromages ?

Toute personne ayant acheté ou consommé l'un des fromages rappelés est invitée à vérifier les numéros de lots publiés par le ministère de l'Agriculture et à rester attentive aux symptômes. En cas de doute, une consultation médicale est vivement conseillée.

