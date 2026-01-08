Tempête Goretti. Enedis déclenche la Force d'intervention rapide électricité, des renforts en route vers la Normandie

En ce moment Rock your body Justin TIMBERLAKE
Environnement. En prévision de la tempête Goretti, Enedis a déclenché la Force d'intervention rapide électricité (FIRE). Des agents d'autres régions sont en route vers la Normandie, ainsi que des moyens matériels.

Publié le 08/01/2026 à 11h07 - Par Célia Caradec
Enedis a déclenché des renforts, qui sont en route vers la Normandie. - Thibault Lecoq

Alors que la Normandie va être balayée par la tempête Goretti, avec des vents jusqu'à 150km/h sur le littoral, Enedis mobilise d'ores et déjà la Force d'intervention rapide électricité (FIRE), une unité créée après la tempête de 1999 et composée d'agents volontaires appelés à intervenir en renfort sur des régions sinistrées.

Des renforts humains et matériels

"C'est un dispositif qui permet de mobiliser des moyens humains mais aussi matériels, comme des groupes électrogènes, des hélicoptères, des prestataires pour l'élagage, etc.", précise le service communication d'Enedis à Tendance Ouest.

En parallèle, une cellule de crise régionale, basée à Rouen, est mise en place pour coordonner les opérations sur l'ensemble de la Normandie. En cas de coupure d'électricité liée à la tempête, les agents seront appelés à intervenir, quand les conditions de sécurité seront réunies.

Ne pas toucher les fils électriques

Par ailleurs, la direction régionale d'Enedis rappelle qu'il ne faut jamais toucher les fils électriques tombés à terre. Les anomalies et dégâts peuvent être signalés 24h/24 et sept jours sur sept par téléphone au 09 726 750 + votre numéro de département.

