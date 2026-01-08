Municipales 2026. Le Rassemblement national présente son candidat à Caen

A priori, ce devrait être le dernier candidat à se déclarer aux élections municipales à Caen. Mercredi 7 janvier, Brice Desrettes a été investi officiellement comme tête de liste pour le Rassemblement national. Présenté comme Caennais de naissance par son parti et acteur de la vie locale depuis 25 ans, il est père de famille.

Des axes identifiés

Le projet du Rassemblement national repose sur quatre piliers. "La sécurité dans tous les quartiers", mais aussi "la qualité de vie et la propreté de la ville", "l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap", et enfin "le dynamisme économique et le soutien aux commerçants du centre-ville."

Le délégué départemental du RN Louis Defever mène la campagne avec une quinzaine de personnes autour de lui. Autre promesse du parti d'extrême droite : organiser des référendums pour chaque grand projet municipal.

Désormais, ils sont neuf candidats déclarés à la mairie de Caen : le maire sortant Aristide Olivier, Rudy L'Orphelin, Aurélien Guidi, Xavier Le Coutour, Antoine Casini, Thomas Chevalier, Bérangère Lareynie, Pierre Casevitz et Brice Desrettes donc.