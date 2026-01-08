En ce moment Man I Need Olivia DEAN
Municipales 2026. Le Rassemblement national présente son candidat à Caen

Politique. Mercredi 7 janvier, le RN a annoncé investir officiellement Brice Desrettes dans la course aux élections municipales 2026 à Caen. Il y a désormais neuf candidats pour le fauteuil de maire.

Publié le 08/01/2026 à 08h40 - Par Lilian Fermin
Brice Desrettes est le candidat du RN aux municipales à Caen en 2026. - Photo transmise par le RN

A priori, ce devrait être le dernier candidat à se déclarer aux élections municipales à Caen. Mercredi 7 janvier, Brice Desrettes a été investi officiellement comme tête de liste pour le Rassemblement national. Présenté comme Caennais de naissance par son parti et acteur de la vie locale depuis 25 ans, il est père de famille.

Des axes identifiés

Le projet du Rassemblement national repose sur quatre piliers. "La sécurité dans tous les quartiers", mais aussi "la qualité de vie et la propreté de la ville", "l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap", et enfin "le dynamisme économique et le soutien aux commerçants du centre-ville."

Le délégué départemental du RN Louis Defever mène la campagne avec une quinzaine de personnes autour de lui. Autre promesse du parti d'extrême droite : organiser des référendums pour chaque grand projet municipal.

Désormais, ils sont neuf candidats déclarés à la mairie de Caen : le maire sortant Aristide Olivier, Rudy L'Orphelin, Aurélien Guidi, Xavier Le Coutour, Antoine Casini, Thomas Chevalier, Bérangère Lareynie, Pierre Casevitz et Brice Desrettes donc.

