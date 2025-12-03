Municipales 2026. Doublement des caméras, retour du Week-end Maritime… Aristide Olivier candidat à Caen

Le faux suspens est brisé. Mardi 2 décembre, l'actuel maire de Caen Aristide Olivier a confirmé se présenter aux municipales 2026, et se soumettre pour la première fois en tant que tête de liste au vote. Au centre de congrès, il a présenté plusieurs mesures qu'il souhaite porter s'il est élu, afin que Caen reste, ou devienne, une référence dans certains domaines.

Sécurité et écologie

Celui qui dit "aimer Caen passionnément" ne prévoit pas un chamboulement, mais mise sur la stabilité d'une ville où "la douceur de vivre" prime. Pour la préserver et lutter contre les incivilités du quotidien, il entend renforcer le domaine de la sécurité, pour passer de 100 caméras de vidéoprotection à 200, tout en faisant grimper les effectifs de la police municipale de moitié, soit de 70 à une centaine d'agents.

En ce qui concerne l'aménagement du territoire, Aristide Olivier annonce, s'il est élu, lancer un vaste chantier avec la reconfiguration du port de plaisance, "pour y rassembler les familles, ouvrir des flux supplémentaires". Tout en plantant 10 000 arbres dans la ville, et en faisant passer le nombre de kilomètres de pistes cyclables de 54 à 200km.

Alors qu'il soutient évidemment le projet d'extension du tramway, il propose de rendre les transports en commun gratuit tous les samedis pendant la durée des travaux.

Que Caen vibre toujours

D'un point de vue événementiel, le maire qui a piloté les festivités du Millénaire souhaite en voir "un héritage" et aimerait revivre le Week-end Maritime, grand rassemblement de navires. "Pas tous les ans", tempère-t-il cependant. Le renfort des animations de Noël dès l'année prochaine et des festivités du 14 juillet sont aussi avancés.

Enfin, la question de l'accompagnement de chacun le préoccupe. A la place de l'ancienne MJC de la Prairie, Aristide Olivier annonce la création de la Maison des aînés, et confirme que de nouvelles écoles seront reconstruites, notamment celles des Millepertuis et de Venoix.

Une halle gourmande toujours d'actualité ?

"Le projet n'est pas abandonné", insiste Aristide Olivier, qui révèle que le jardin République, projet entamé après l'abandon de celui d'une halle gourmande sur le secteur, verra le jour en 2028. "Je pense toujours que c'est un équipement qui permet de faire venir du monde en centre-ville."

La liste de l'actuel maire sera "renouvelée avec un socle qui reste en place", afin de rassembler autour de lui cette "majorité solide qui fonctionne". Pour le moment, les adversaires d'Aristide Olivier aux élections municipales 2026 se nomment Rudy L'Orphelin, Thomas Chevalier, Xavier Le Coutour, Antoine Casini, Aurélien Guidi et Pierre Casevitz.