En ce moment SUMMER IS A CURSE THE FAIM
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Municipales 2026. Doublement des caméras, retour du Week-end Maritime… Aristide Olivier candidat à Caen

Politique. Mardi 2 décembre, le maire de Caen sortant Aristide Olivier a confirmé se présenter aux municipales 2026. Il en a profité pour évoquer plusieurs de ses propositions pour la ville.

Publié le 03/12/2025 à 09h12 - Par Lilian Fermin
Municipales 2026. Doublement des caméras, retour du Week-end Maritime… Aristide Olivier candidat à Caen
Aristide Olivier présentait déjà une partie de son programme mardi 2 décembre à Caen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le faux suspens est brisé. Mardi 2 décembre, l'actuel maire de Caen Aristide Olivier a confirmé se présenter aux municipales 2026, et se soumettre pour la première fois en tant que tête de liste au vote. Au centre de congrès, il a présenté plusieurs mesures qu'il souhaite porter s'il est élu, afin que Caen reste, ou devienne, une référence dans certains domaines.

Sécurité et écologie

Celui qui dit "aimer Caen passionnément" ne prévoit pas un chamboulement, mais mise sur la stabilité d'une ville où "la douceur de vivre" prime. Pour la préserver et lutter contre les incivilités du quotidien, il entend renforcer le domaine de la sécurité, pour passer de 100 caméras de vidéoprotection à 200, tout en faisant grimper les effectifs de la police municipale de moitié, soit de 70 à une centaine d'agents.

En ce qui concerne l'aménagement du territoire, Aristide Olivier annonce, s'il est élu, lancer un vaste chantier avec la reconfiguration du port de plaisance, "pour y rassembler les familles, ouvrir des flux supplémentaires". Tout en plantant 10 000 arbres dans la ville, et en faisant passer le nombre de kilomètres de pistes cyclables de 54 à 200km.

Alors qu'il soutient évidemment le projet d'extension du tramway, il propose de rendre les transports en commun gratuit tous les samedis pendant la durée des travaux.

Que Caen vibre toujours

D'un point de vue événementiel, le maire qui a piloté les festivités du Millénaire souhaite en voir "un héritage" et aimerait revivre le Week-end Maritime, grand rassemblement de navires. "Pas tous les ans", tempère-t-il cependant. Le renfort des animations de Noël dès l'année prochaine et des festivités du 14 juillet sont aussi avancés.

Enfin, la question de l'accompagnement de chacun le préoccupe. A la place de l'ancienne MJC de la Prairie, Aristide Olivier annonce la création de la Maison des aînés, et confirme que de nouvelles écoles seront reconstruites, notamment celles des Millepertuis et de Venoix.

Une halle gourmande toujours d'actualité ?

"Le projet n'est pas abandonné", insiste Aristide Olivier, qui révèle que le jardin République, projet entamé après l'abandon de celui d'une halle gourmande sur le secteur, verra le jour en 2028. "Je pense toujours que c'est un équipement qui permet de faire venir du monde en centre-ville."

La liste de l'actuel maire sera "renouvelée avec un socle qui reste en place", afin de rassembler autour de lui cette "majorité solide qui fonctionne". Pour le moment, les adversaires d'Aristide Olivier aux élections municipales 2026 se nomment Rudy L'Orphelin, Thomas Chevalier, Xavier Le Coutour, Antoine Casini, Aurélien Guidi et Pierre Casevitz.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Municipales 2026. Doublement des caméras, retour du Week-end Maritime… Aristide Olivier candidat à Caen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple