Podcast "L'invité du mercredi". Le Club de danse sur glace du Havre sélectionné pour une compétition internationale, la Gold Cup

Sport. L'équipe des Docks Marine's, du Club de danse sur glace du Havre, a été sélectionnée pour participer à la Gold Cup 2026 aux Etats-Unis, le championnat du monde de ballet sur glace. L'équipe qui n'a que deux ans d'existence a créé la surprise en 2025 en remportant les championnats de France.

Publié le 02/12/2025 à 14h37 - Par Gilles Anthoine
L'équipe des Docks Marine's est qualifiée pour la Gold Cup 2026 aux Etats Unis, championnat du monde de ballet sur glace. - Antonin Albert

C'est un petit exploit. L'équipe des Docks Marine's, du Club de danse sur glace du Havre (CDGH), participera à la Gold Cup 2026 aux Etats-Unis. Il s'agit du championnat du monde de deuxième division de ballet sur glace. La compétition est prévue du 22 au 26 avril 2026 dans l'Etat du Michigan. L'équipe s'est créée il y a seulement deux ans et les performances sont au rendez-vous : victoire lors d'une compétition à Nantes en 2024 et le titre de Champion de France en 2025 dans la catégorie Mix Aged.

Le ballet sur glace

Le ballet sur glace est une discipline en plein essor mêlant chorégraphie, technique et expression artistique. Deux équipes du CDGH enchaînent les compétitions dans cette discipline, les Docks Marine's et les Icy Docks.

Les Docks Marine's sont composés de 14 patineurs (homme et femmes) de 12 à 26 ans. Ils sont encadrés par leur nouveau chorégraphe Axel Lamasse. Pour vivre pleinement l'aventure américaine, le club a lancé une cagnotte en ligne.

Le CDGH a été fondé en 1986. Le club compte aujourd'hui 180 licenciés de tous âges et tous niveaux. Il est possible d'apprendre à patiner dès l'âge de 7 ans.

