Alerte Météo. Vent fort : deux départements sous surveillance météo ce jeudi, jusqu'à 100km/h attendus en Normandie

Sans faire de bruit, le vent revient. Ce jeudi 15 janvier, Calvados et Manche passeront en vigilance jaune entre 11h et 22h.

Un épisode classique pour la saison hivernale, mais qui mérite une attention particulière compte tenu du contexte météo récent.

Un coup de vent modéré, accompagné de pluie

Ce nouvel épisode sera nettement moins intense que la dernière tempête marquante de l'hiver. Il s'agira toutefois d'un coup de vent généralisé, accompagné de passages pluvieux, lié à la circulation d'un système dépressionnaire sur l'Atlantique proche.

Jusqu'à 100km/h sur les zones les plus exposées

Au plus fort de l'épisode, les rafales pourraient atteindre :

90 à 100km/h sur le Cotentin ,

, 80 à 90km/h sur le littoral normand ,

, 60 à 70km/h dans l'intérieur des terres.

Dans l'ouest de la région, notamment dans la Manche, le Calvados et jusqu'à l'Orne, des rafales comprises entre 80 et 100km/h sont envisagées en soirée.

Une prudence renforcée après la tempête Goretti

Même sans caractère exceptionnel, cet épisode venteux intervient alors que de nombreux arbres restent fragilisés par le passage récent de la tempête Goretti. Chutes de branches, objets mal arrimés ou conditions de circulation dégradées restent des risques à prendre en compte.

Et plus à l'est ? La Seine-Maritime garde un œil sur la situation

Plus à l'est, la Seine-Maritime pourrait également être concernée. Les modèles actuels évoquent :

55 à 65km/h dans les terres ,

, 70 à 80km/h sur le littoral ,

, jusqu'à 90km/h localement sur les caps exposés.

Des ajustements restent possibles dans les prochaines heures, à mesure que les prévisions se précisent.

En résumé : un épisode discret mais à ne pas sous-estimer

Ce coup de vent hivernal ne présentera pas de sévérité particulière, mais la combinaison du vent, de la pluie et d'une végétation fragilisée impose une vigilance accrue, notamment en soirée et durant la nuit de jeudi à vendredi.