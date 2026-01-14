En ce moment Roar Katy PERRY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Ouverture de Parcoursup : comment faire le bon choix ? 

Education. Pas facile de faire un choix arrêté sur son avenir quand on a 18 ans. Avant de remplir ses vœux sur Parcoursup, la plateforme qui ouvre lundi 19 janvier, l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie distille quelques conseils.

Publié le 14/01/2026 à 15h30 - Par Elvire Alix
Normandie. Ouverture de Parcoursup : comment faire le bon choix ? 
Il est aussi conseillé de ne pas valider ses choix au dernier moment, et de prendre le temps de la réflexion. 

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La plateforme Parcoursup ouvre lundi 19 janvier. C'est le début d'une étape décisive pour les lycéens, qui doivent émettre des vœux pour leur avenir. Pour Denis Leboucher, directeur de l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie, "l'accompagnement de l'équipe éducative reste fondamental pour aider les jeunes à clarifier leurs envies et leurs capacités".

Rencontrer les professionnels

Les événements d'orientation jouent également un rôle clé, comme le Salon régional de l'orientation et des métiers, les 5, 6 et 7 février à Caen, qui permettent de rencontrer écoles et acteurs de terrain. Autre ressource majeure, "la rencontre avec des professionnels ou des étudiants déjà en formation, ainsi que des stages pendant les vacances scolaires peuvent aussi aider à confirmer un choix". Si certaines filières restent très demandées (droit, psychologie, STAPS, santé), les entreprises normandes recherchent aussi des profils dans des secteurs d'avenir comme l'énergie, le numérique, la cybersécurité ou la pharmacie.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
tour de cou rétro au crochet
tour de cou rétro au crochet Bouzonville (57320) 20€ Découvrir
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. Ouverture de Parcoursup : comment faire le bon choix ? 
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple