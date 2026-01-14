Normandie. Ouverture de Parcoursup : comment faire le bon choix ? 

La plateforme Parcoursup ouvre lundi 19 janvier. C'est le début d'une étape décisive pour les lycéens, qui doivent émettre des vœux pour leur avenir. Pour Denis Leboucher, directeur de l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie, "l'accompagnement de l'équipe éducative reste fondamental pour aider les jeunes à clarifier leurs envies et leurs capacités".

Rencontrer les professionnels

Les événements d'orientation jouent également un rôle clé, comme le Salon régional de l'orientation et des métiers, les 5, 6 et 7 février à Caen, qui permettent de rencontrer écoles et acteurs de terrain. Autre ressource majeure, "la rencontre avec des professionnels ou des étudiants déjà en formation, ainsi que des stages pendant les vacances scolaires peuvent aussi aider à confirmer un choix". Si certaines filières restent très demandées (droit, psychologie, STAPS, santé), les entreprises normandes recherchent aussi des profils dans des secteurs d'avenir comme l'énergie, le numérique, la cybersécurité ou la pharmacie.