[En images]. Une voiture customisée aux couleurs de Caen circule en centre-ville

Peut-être l'avez-vous déjà aperçue circuler dans le centre-ville de Caen : une Mini Aceman aux couleurs de la ville sillonne régulièrement les routes. Derrière ce visuel original se cache l'artiste et illustrateur Thurb, de son vrai nom Louis Roy.

Une fois l'illustration réalisée, il faut travailler sur une maquette 3D pour placer les éléments au bon endroit sur la voiture. Il faut s'adapter au design de l'automobile et éviter les faux raccords.

Une collaboration caennaise

Ce projet n'est pas sa première incursion dans le secteur automobile. En 2022, Thurb a notamment participé à l'élaboration de l'identité visuelle ainsi qu'au design des voitures et des casques du premier GP Explorer, un événement automobile d'envergure porté par le youtubeur Squeezie. Le travail de Thurb repose principalement sur l'illustration de villes : "Pour ce projet, je me suis inspiré de l'architecture, de la gastronomie locale et de plusieurs monuments emblématiques." En s'approchant de la voiture, on peut ainsi reconnaître l'église Saint-Pierre, l'hôtel de Ville ou encore l'ancien Palais de Justice, mais aussi le CHU, subtilement intégrés à la composition graphique.

Parmi les bâtiments, des références moins évidentes qu'il faut observer dans le détail : le CHU de Caen, le pont de Calix et la tour Leroy. Thurb a aussi souhaité rendre hommage au bocage normand.

Ce n'est pas la seule collaboration normande de Thurb. Prochainement, l'artiste exposera ses illustrations au Grand Hôtel de Cabourg à partir du 21 janvier. Il travaillera aussi avec l'entreprise caennaise Les Frères Chaussettes. La Mini customisée est à vendre à la concession BMW Mini Envergure Caen.

L'artiste Thurb a conçu plusieurs visuels pour des événements du territoire comme la Foire de Caen ou le Stade Malherbe mais aussi pour les créateurs de contenus de Youtube McFly et Carlito et Inoxtag.

Cette collaboration entre Thrub et la concession BMW Mini Envergure Caen est unique. La voiture est disponible dans la concession pour l'essayer sur rendez-vous. La création originale customisée est également en vente.