Alençon. "Heureusement qu'ils sont là" : en immersion avec La Croix-Rouge lors d'une maraude

Solidarité. Dans l'Orne, La Croix-Rouge intensifie ses maraudes en cette période de grand froid. A Alençon, 25 bénévoles se mobilisent pendant l'hiver pour aider celles et ceux qui dorment dans la rue.

Publié le 14/01/2026 à 08h40 - Par Martin Patry
Les bénévoles de La Croix-Rouge aident une quinzaine de sans-abri par maraude. - Martin Patry

Dans les locaux de La Croix-Rouge d'Alençon, les quatre bénévoles en charge de la maraude du 12 janvier remplissent leurs chariots de boîtes de conserve, de yaourts ou encore de produits d'hygiène. "En ce moment, on nous demande aussi des couvertures, des bonnets et des gants", précise la bénévole Gwenaëlle Schueller. Il est 13h45 et le groupe doit partir dans 15 minutes pour une tournée "d'environ cinq heures", ajoute la jeune retraitée.

"Parler et sourire"

Une fois remplis, les chariots sont chargés à bord d'une camionnette qui s'apprête à sillonner les rues de la ville et des communes voisines. "En moyenne, on rencontre une quinzaine de personnes par tournée", confie Jacques Lecoq, responsable des maraudes à l'antenne Croix-Rouge d'Alençon. Cela représente environ 1 900 rencontres par an", poursuit-il.

Gwenaëlle Schueller et Benoît Mesnil chargent la camionnette avant de partir en maraude.Gwenaëlle Schueller et Benoît Mesnil chargent la camionnette avant de partir en maraude. - Martin Patry

Lors de la maraude, les bénévoles ne font pas que distribuer nourriture et couvertures. "On est surtout là pour parler, discuter et sourire", insiste Gwenaëlle Schueller. Un lien social qui fait du bien au moral d'Hervé, à la rue depuis trois ans. "On n'est pas que des gens assis par terre. C'est bien de pouvoir discuter", sourit l'homme de 48 ans.

Notre reportage avec la Croix-Rouge

"Heureusement qu'ils sont là"

Les maraudeurs peuvent aussi proposer un toit à certains sans-abri. "Pour chaque maraude, nous avons une place prioritaire en logement d'urgence", explique Benoit Ménil, bénévole en charge de conduire la camionnette lundi 12 janvier. Ce soir-là, c'est Karim qui pourra bénéficier d'un logement. "Ça fait toujours du bien au moral de savoir que l'on a un lit pour dormir, sourit le jeune homme. Heureusement que les bénévoles sont là car il n'y a personne d'autre", soupire-t-il.

En période hivernale, La Croix-Rouge s'efforce de mener au moins trois maraudes par semaine.

Galerie photos
Gwenaëlle Schueller et Benoît Mesnil chargent la camionnette avant de partir en maraude. - Martin Patry

