Seine-Maritime. Les vœux, un exercice d'équilibre pour les maires candidats aux municipales

Société. En ce mois de janvier 2026, les cérémonies de vœux s'enchaînent dans les communes. Un exercice particulier pour les maires sortants candidats aux élections municipales, qui doivent respecter certaines règles.

Publié le 14/01/2026 à 08h45 - Par Célia Caradec
Les voeux, une tradition qui demande une vigilance pour les maires sortants. - Célia Caradec

"Il faut dissocier les deux personnes, le maire et le candidat." C'est ainsi que Martial Galopin, maire sortant de Gainneville, en périphérie du Havre, résume le délicat exercice auquel sont confrontés certains élus, en ce mois de janvier 2026. Alors que se profilent les élections municipales, les dimanches 15 et 22 mars, la période de réserve préélectorale impose des règles strictes aux maires qui se représentent.

Une cérémonie identique à d'habitude

En effet, dans les six mois qui précèdent l'élection - soit depuis le 1er septembre 2025 - la promotion publicitaire du bilan de l'équipe sortante est interdite. La cérémonie des vœux est toutefois autorisée, à condition qu'elle soit une tradition dans la commune. "Il faut faire comme on a toujours fait, à la même période et dans les mêmes proportions… On ne change rien, et on ne se met pas plus en avant", détaille Martial Galopin. Pas question, par exemple, de tripler le nombre d'invités ou de leur offrir un petit cadeau, si ce n'était pas le cas l'année d'avant. Au Havre, par exemple, Edouard Philippe s'exprimera à l'occasion de plusieurs cérémonies (commerçants, associations, personnalités…), autant de rendez-vous que les années précédentes.

"Du bon sens"

Le discours, lui aussi, doit être mesuré. "C'est vraiment du bon sens, une histoire d'équilibre. Pas question de tirer le bilan de tout le mandat et de dire que votre équipe a fait des choses formidables, il faut respecter la mesure", souligne François Auber, maire sortant de Saint-Jouin-Bruneval, près d'Etretat. Si cela n'est pas interdit par la loi, il juge par ailleurs "assez limite d'annoncer sa candidature ce jour-là", comme le font certains. Les propos tenus doivent, en tout cas, conserver "un caractère neutre", souligne l'Association des maires de France.

"Si vous utilisez la cérémonie des vœux de manière abusive, il y a quand même de gros enjeux", rappelle François Auber. Une infraction aux règles du code électoral peut en effet valoir des sanctions financières, voire l'annulation de l'élection dans les cas les plus problématiques.

