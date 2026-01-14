Bonne nouvelle pour les habitants de Colombelles : le Solidaribus du 14, le bus solidaire du Secours populaire du Calvados, va bientôt s'arrêter dans la commune. A bord, des bénévoles viendront à la rencontre de ceux qui en ont besoin pour offrir un accueil chaleureux et confidentiel, écouter et orienter, faciliter l'accès aux droits, à la culture et aux loisirs, et, dans certains cas, proposer une aide alimentaire. Le bus sera présent un mardi sur deux, sur le parking de la salle Dumas. La première halte est prévue mardi 20 janvier, de 10h à 12h. Cette action complète le travail déjà mené par la Ville, le Centre communal d'action sociale et les associations locales, et montre une volonté commune de rendre les services solidaires plus proches des habitants.
Colombelles. Le Solidaribus du Secours populaire arrive
Solidarité. Le bus solidaire du Secours populaire du Calvados s'installe à Colombelles pour une première halte mardi 20 janvier de 10h à 12h.
Publié le 14/01/2026 à 09h35 - Par Elvire Alix
