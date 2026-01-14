Caen. Il produit les musiques de Sorenza et collabore avec Thomas Deseur : qui est Brice Lebel, musicien aux multiples projets ?

Brice Lebel, alias Ashel, est un musicien caennais. Multi-instrumentiste, et inspiré par la pop, le rock ou encore les musiques de films, il a sorti Equinox, son 4e EP, en novembre dernier. Après une année 2025 bien remplie, 2026 s'annonce déjà prometteuse, entre projets personnels et collaborations musicales.

Comment définir votre musique ?

"C'est un mélange entre l'analogique et le numérique. Je regroupe mes différentes influences, du rock à la pop en passant par les musiques de films. Je passe de synthés des années 80 à de l'orchestration cinématographique. Je fais avant tout une pop aux mélodies fortes et fédératrices."

Vous êtes multi-instrumentiste. Avez-vous un instrument de prédilection ?

"C'est compliqué à choisir, mais je dirais la batterie. Il y a toujours un lien affectif avec le premier instrument. J'ai ensuite travaillé le piano et la guitare pour des raisons mélodiques, mais tout est parti de là."

Pourquoi avoir choisi de rester à Caen, malgré des opportunités ailleurs ?

"J'ai eu l'occasion d'aller à Paris ou dans d'autres villes, mais j'ai toujours préféré l'énergie que je trouve ici, à Caen. Cela m'a permis de faire des rencontres que je n'aurais sans doute pas faites ailleurs, et de disposer d'un studio plus grand."

2025 a été une année marquante ?

"Oui, avec la sortie de mon EP et mes projets avec le groupe Noroy. Avant ça, j'ai tourné en France et en Europe, et jusqu'au Canada, pour le spectacle Bien de l'humoriste Thomas Deseur."

Justement, comment est née cette collaboration avec Thomas Deseur ?

"On s'est rencontrés lors du concours Embauche-moi Amixem, du nom d'un youtubeur originaire d'Angers avec 9 millions d'abonnés. On faisait partie des derniers qualifiés et on a parlé de nos univers, entre humour et musique. Il m'a ensuite proposé de faire partie de son spectacle."

Pourquoi avoir rejoint l'aventure de son spectacle ?

"Son concept est novateur, en mêlant son univers humoristique et le mien musical. Puis, cela a permis de créer des liens forts entre lui, mais aussi les personnes qui l'accompagnent comme l'humoriste Vincent Coche ou les équipes techniques. Au fil du temps, ce sont aussi devenu des amis."

Quels sont vos projets pour 2026 ?

"Je produis les musiques de la Manchoise Sorenza, qui a fait The Voice et qui est bourrée de talent, grâce à Thomas Deseur. A côté, mon projet serait de retourner sur scène en 2026, après avoir passé un an et demi en studio."

Un retour sur scène avec Thomas Deseur bientôt ?

"Rien n'est acté, mais j'aimerais revivre des moments comme notre spectacle au Zénith de Caen en octobre 2024, clairement la plus belle date de la tournée avec lui et son équipe."