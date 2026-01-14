En ce moment I love you always forever Donna LEWIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Des stars de la musique et de l'humour attendues d'ici la fin d'année

Loisir. Que ce soit pour de la musique ou de l'humour, de nombreuses têtes d'affiche sont de passage à Caen cette année. Et il reste des places.

Publié le 14/01/2026 à 11h00
Caen. Des stars de la musique et de l'humour attendues d'ici la fin d'année
La chanteuse énergique Santa revient au Zénith de Caen. Les billets pour son concert se vendent à partir de 37€. - Anthony Amolda

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Propulsé par une année 2025 historique et un nombre de spectateurs record, le Zénith de Caen entame une édition 2026 sur les chapeaux de roues. Elle démarre par l'accueil pour trois concerts de suite de la star locale Orelsan. S'ils sont tous à guichets fermés, d'autres spectacles viendront ravir les spectateurs pour ce premier semestre de l'année. Et plusieurs stars ont décidé de faire un arrêt par Caen.

Variété et rap

C'est le cas par exemple de Kendji Girac, qui célèbre avec son public une décennie de succès. Il est à Caen le 13 février, mais aussi le 7 juin. D'autres habitués des lieux reviennent, comme Julien Doré, le 19 mars, ou l'infatigable Santa la semaine suivante, le 25 mars. Le 29 avril, c'est Vanessa Paradis qui prend possession des lieux. Dans un registre plus urbain, deux piliers de la scène rap, La Fouine et Damso, se produisent au Zénith respectivement les 25 janvier et 3 avril.

Le BBC et le Cargö attirent aussi

S'il n'est pas encore une star à l'échelle nationale, le rappeur caennais Jyeuhair commence à se faire un nom. Il sera au Cargö le 19 février. Cette même salle accueille Dub Inc., emblématique groupe de reggae français, un peu plus tôt, le 30 janvier. Le Big Band Café, autre salle de musiques actuelles, située elle à Hérouville-Saint-Clair, reçoit de son côté Ridsa, ambassadeur du reggaeton à la française, le 18 avril, ou bien Zaoui le 6 mai, membre du groupe Therapie Taxi.

Des spectacles d'humour

Ça, c'est pour la musique, mais Caen est aussi un stop presque obligatoire pour tous les humoristes du pays. Ainsi, le Normand Fabrice Eboué y présente son nouveau spectacle le 6 mars. Deux jours plus tôt, les Chevaliers du Fiel s'emparent des lieux pour présenter leurs vacances à Dubaï. Plus tard, le nonchalant Paul Mirabel joue à Caen, le 27 mars, tout comme Laurent Gerra, le 6 juin. Le Théâtre à l'ouest n'est pas en reste. Arnaud Tsamere et Philippe Caverivière sont par exemple prochainement à l'affiche, mais leurs spectacles affichent déjà complet. Pas de panique, d'autres figures de l'humour sont à apprécier d'ici cet été. Retrouvez Titoff et Showbiz le 27 janvier, ou Tony Saint Laurent le 28 avril et Efficace. Un peu plus tard dans l'année, la salle située sur le port de Caen accueillera Elisabeth Buffet, les 1er, 2 et 3 mai, pour raconter ses Histoires de cœur, ou Anthony Kavanagh, lui aussi pour une triple représentation, les 18, 19 et 20 juin.

Pratique. Sauf mention contraire, des billets sont encore disponibles pour tous les concerts mentionnés. Rendez-vous sur les sites internet des différentes salles pour plus d'informations.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Des stars de la musique et de l'humour attendues d'ici la fin d'année
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple