Caen. Des stars de la musique et de l'humour attendues d'ici la fin d'année

Propulsé par une année 2025 historique et un nombre de spectateurs record, le Zénith de Caen entame une édition 2026 sur les chapeaux de roues. Elle démarre par l'accueil pour trois concerts de suite de la star locale Orelsan. S'ils sont tous à guichets fermés, d'autres spectacles viendront ravir les spectateurs pour ce premier semestre de l'année. Et plusieurs stars ont décidé de faire un arrêt par Caen.

Variété et rap

C'est le cas par exemple de Kendji Girac, qui célèbre avec son public une décennie de succès. Il est à Caen le 13 février, mais aussi le 7 juin. D'autres habitués des lieux reviennent, comme Julien Doré, le 19 mars, ou l'infatigable Santa la semaine suivante, le 25 mars. Le 29 avril, c'est Vanessa Paradis qui prend possession des lieux. Dans un registre plus urbain, deux piliers de la scène rap, La Fouine et Damso, se produisent au Zénith respectivement les 25 janvier et 3 avril.

Le BBC et le Cargö attirent aussi

S'il n'est pas encore une star à l'échelle nationale, le rappeur caennais Jyeuhair commence à se faire un nom. Il sera au Cargö le 19 février. Cette même salle accueille Dub Inc., emblématique groupe de reggae français, un peu plus tôt, le 30 janvier. Le Big Band Café, autre salle de musiques actuelles, située elle à Hérouville-Saint-Clair, reçoit de son côté Ridsa, ambassadeur du reggaeton à la française, le 18 avril, ou bien Zaoui le 6 mai, membre du groupe Therapie Taxi.

Des spectacles d'humour

Ça, c'est pour la musique, mais Caen est aussi un stop presque obligatoire pour tous les humoristes du pays. Ainsi, le Normand Fabrice Eboué y présente son nouveau spectacle le 6 mars. Deux jours plus tôt, les Chevaliers du Fiel s'emparent des lieux pour présenter leurs vacances à Dubaï. Plus tard, le nonchalant Paul Mirabel joue à Caen, le 27 mars, tout comme Laurent Gerra, le 6 juin. Le Théâtre à l'ouest n'est pas en reste. Arnaud Tsamere et Philippe Caverivière sont par exemple prochainement à l'affiche, mais leurs spectacles affichent déjà complet. Pas de panique, d'autres figures de l'humour sont à apprécier d'ici cet été. Retrouvez Titoff et Showbiz le 27 janvier, ou Tony Saint Laurent le 28 avril et Efficace. Un peu plus tard dans l'année, la salle située sur le port de Caen accueillera Elisabeth Buffet, les 1er, 2 et 3 mai, pour raconter ses Histoires de cœur, ou Anthony Kavanagh, lui aussi pour une triple représentation, les 18, 19 et 20 juin.

Pratique. Sauf mention contraire, des billets sont encore disponibles pour tous les concerts mentionnés. Rendez-vous sur les sites internet des différentes salles pour plus d'informations.