Bien-être. Deux concerts par mois : la nouvelle ordonnance pour être heureux ?

Qu'il s'agisse d'un concert de rock, d'une soirée électro ou d'un show pop, les concerts offrent bien plus qu'un simple moment de divertissement. Ils créent une bulle hors du temps, un espace où on lâche prise et où le quotidien s'efface. Entre les cris, les chants et les lumières, chaque performance devient une expérience sensorielle unique qui stimule le cerveau et chasse le stress. On y retrouve une énergie collective, des frissons partagés, et ce sentiment rare de vivre pleinement l'instant.

Assister à un concert, c'est aussi renouer avec les autres : amis, inconnus, fans d'un même artiste. Cette communion renforce les liens et libère une dose de dopamine bienvenue. Bref, une soirée live, c'est un shoot d'émotions positives garanti !

Deux concerts par mois pour booster le moral

Selon une étude menée par l'université Goldsmiths de Londres, assister régulièrement à des concerts pourrait améliorer significativement votre bien-être. Les chercheurs ont observé qu'à peine 20 minutes de musique live suffisent à augmenter le sentiment de bonheur de 21%.

En participant à deux concerts par mois, les amateurs de live bénéficieraient d'une meilleure estime de soi, d'un moral plus stable et même d'une espérance de vie allongée. C'est une vraie thérapie sans ordonnance !

Une fin d'année rythmée par les concerts dans la région et ses alentours

Entre Rouen, Caen, Le Havre, Le Mans ou encore Laval… La fin d'année s'annonce festive. Les grandes salles accueillent tout au long de l'automne et de l'hiver une belle diversité d'artistes.

Julien Doré, Louane, Lara Fabian ou encore Amir viendront enflammer les Zéniths, tandis que des légendes comme Jean-Louis Aubert, Michel Jonasz ou Indochine feront chanter le public rouennais. Du côté de Caen, on retrouvera également Orelsan, M. Pokora et Kendji Girac.

De quoi remplir facilement son quota de concerts pour garder le moral au beau fixe !