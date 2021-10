Jean-Louis Aubert sur France 2 dans un "concert unique"

Si vous avez la force de patienter jusqu'à 23h30, je vous conseille de vous brancher sur France 2 pour le "concert unique" de Jean-Louis Aubert. France Télévisions lance ce soir ce nouveau concept proposé, pour le premier numéro, à Jean Louis Aubert. Il a accepté de se prêter au jeu devant 100 spectateurs dans un lieu exceptionnel qu'il a choisi ! Dans chaque émission, un artiste jouera devant un public restreint et un jeune talent sera invité à interpréter une chanson de son répertoire et une autre en duo. Il y aura deux autres "concerts uniques" avant l'été, le prochain vers le mois de mars avec Julien Doré et le suivant en mai ou en juin. Rendez vous ce soir entre 23h30 et 1h du matin.

En première partie de soirée, vous avez rendez-vous sur TF1 avec la demi-finale de Koh Lanta. A la fin de l'émission de ce soir, seuls quatre finalistes poursuivront l'aventure.

Sur France 3, Georges Pernoud vous donne rendez-vous en direct de Concarneau pour Thalassa.

Sur les 4 autres grandes chaînes, il y aura de la fiction avec un téléfilm français sur France 2 intitulé "Une enfance volée : l'affaire Finaly" avec Charlotte de Turckheim. Sur Canal +, du cinéma avec "Où sont passés les Morgan ?", une comédie américaine avec Hugh Grant et Sarah Jessica Parker pour les abonnés. Un policier allemand sur Arte pour les plus motivés d'entre vous, ça s'appelle "La faille du diable". Et NCIS sur M6 avec un nouvel épisode inédit de la saison 8 suivi de quelques rediffusions.

Enfin, sur le canal 8 de la TNT, la chaîne Direct 8 vous propose "La grande soirée des animaux". Sauvages ou domestiques, drôles ou effrayants, attendrissants ou féroces, les animaux fascinent. Du chat de gouttière au léopard, du bonobo au Saint-Bernard, Élodie et Sandrine racontent le règne animal d'une manière inédite à travers de nombreux reportages.