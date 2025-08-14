Ducey-les-Chéris. Un appel à témoins lancé par les gendarmes pour des véhicules et des personnes suspectes

Les gendarmes de la brigade de Pontorson lancent un appel à témoins. Ils s'adressent à toute personne qui aurait été lundi 11 août entre 16h30 et 17h15 rue de Boishue à Ducey-les-Chéris. Il s'agit de la route qui relie Ducey à Saint-Aubin-de-Terregatte, dans le secteur de la résidence Flandres Dunkerque et de la salle Omnisports. La gendarmerie recherche des témoignages de personnes ayant vu ou remarqué des véhicules ou des personnes aux comportements suspects. Si c'est le cas, il faut contacter la gendarmerie de Pontorson soit par téléphone au 02 33 89 72 00 ou par mail à cob.pontorson@gendarmerie.interieur.gouv.fr.