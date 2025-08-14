Les gendarmes de la brigade de Pontorson lancent un appel à témoins. Ils s'adressent à toute personne qui aurait été lundi 11 août entre 16h30 et 17h15 rue de Boishue à Ducey-les-Chéris. Il s'agit de la route qui relie Ducey à Saint-Aubin-de-Terregatte, dans le secteur de la résidence Flandres Dunkerque et de la salle Omnisports. La gendarmerie recherche des témoignages de personnes ayant vu ou remarqué des véhicules ou des personnes aux comportements suspects. Si c'est le cas, il faut contacter la gendarmerie de Pontorson soit par téléphone au 02 33 89 72 00 ou par mail à cob.pontorson@gendarmerie.interieur.gouv.fr.
Ducey-les-Chéris. Un appel à témoins lancé par les gendarmes pour des véhicules et des personnes suspectes
Sécurité. La gendarmerie de Pontorson a lancé un appel à témoins, jeudi 14 août, concernant des faits qui auraient eu lieu en début de semaine à Ducey-les-Chéris, impliquant des véhicules et des personnes suspectes.
Publié le 14/08/2025 à 16h39 - Par Thibault Lecoq
En direct
-
17h12Cherbourg. "Tendance Ouest" en immersion avec la Brigade anticriminalité
-
16h39Ducey-les-Chéris. Un appel à témoins lancé par les gendarmes pour des véhicules et des personnes suspectes
-
16h28Saint-Lô. Mais où est donc passée la statue de la Laitière Normande ?
-
16h14Tennis de table. Le Seinomarin Thibault Poret au tournoi WTT Europe Smash en Suède
-
15h30Le Havre. Contrôlé par la BAC, il se promène avec de la drogue dans ses sous-vêtements
-
14h42Bolbec. "C'est nécessaire et important" : un budget de presque 90 000€ pour les travaux d'été dans les écoles
-
14h25Rouen. Un cycliste aide les policiers à arrêter un voleur
-
14h00Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir dans le pays de Caux
-
12h30Fécamp. Des moyens engagés pour une suspicion de noyade : la femme a tout inventé
-
12h01Rouen. "C'est une forme d'engagement citoyen" : Michel Bussi raconte le génocide des Tutsis au Rwanda dans "Les Ombres du monde"
-
12h00Clécy. La Suisse normande à dévaler avec Clécy Gliss
-
12h00Podcast. Les Normands au pays du Soleil Levant : le kimono, savoir-faire ancestral
-
11h38Assomption. L'archevêque de Rouen appelle les fidèles du diocèse à la solidarité avec la Palestine
-
11h32Seine-Maritime. 49 migrants repérés à Varengeville-sur-Mer, dont 7 enfants
-
11h30Dégustation. A Rouen, une balade jusqu'au vignoble urbain séduit les amateurs
-
11h15Le Caennais de la semaine. Demba Ba, salarié au Fil de l'Orne : "Je fais du canoë tous les matins pour me promener"
-
10h53Sécheresse. 18 communes visées par des restrictions de l'usage de l'eau dans l'Orne
-
09h46Eure. Une remorque prend feu dans un centre de tri de déchets
-
08h39Evasion à Incarville. Deux Normands, complices présumés de Mohamed Amra, extradés du Maroc et mis en examen
-
08h11Saint-Aubin-sur-Mer. Cap sur la glisse et la musique avec le Xsmoz Festival
Les plus lus
-
1 -Alerte météo. Vigilance jaune pour orages violents en Normandie, un secteur sera particulièrement touché
-
2 -Insolite. A Dives-sur-Mer, il saute en slip dans le port… pour tester les chiens sauveteurs
-
3 -Télévision. Philippe Etchebest face à un restaurant normand en détresse dans "Cauchemar en cuisine", à voir aujourd'hui sur M6
-
4 -"L'amour est dans le pré". Valentin refusait d'évoquer le cancer de Flavie à l'écran, Karine Le Marchand n'a pas respecté son choix
-
5 -"Cauchemar en cuisine". Le seul restaurant de Criquebeuf-sur-Seine a-t-il vraiment changé depuis le passage d'Etchebest ?
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.