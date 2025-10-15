Normandie. "Même l'homme le plus riche du monde ne pourrait pas l'acheter" : quel est le secret de cette cabane sans eau ni électricité ?

"Même l'homme le plus riche du monde ne pourrait pas l'acheter", s'amuse Andrew. Sur ce petit bout de terre entouré par la Manche, personne ne vend, rien ne s'achète. Les Ecréhous, cet archipel méconnu entre la Normandie et Jersey, ne comptent que quelques cabanes de pêcheurs accrochées à la roche. Celle d'Andrew est héritée de ses parents qui l'ont achetée dans les années 60.

Ici, pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Seulement la mer, le vent, et le bruit du temps qui passe. "Les courants sont très forts, si vous tombez dans la mer, vous dérivez jusqu'en France", raconte-t-il avec un sourire.

Une vie de Robinson entre ciel et mer

L'endroit n'a rien d'un décor de carte postale tranquille. A chaque marée, la mer monte jusqu'aux marches de leur cabane. Et pourtant, Andrew et Laura ont choisi d'y revenir. "On est un peu comme Robinson Crusoé, un peu comme des naufragés", plaisante Andrew.

Leur quotidien est rythmé par la lumière, la marée et les provisions qu'ils apportent par bateau depuis Jersey. Une existence simple, presque primitive mais profondément apaisante. "C'est l'endroit où je me sens la plus heureuse. C'est magnifique. La marée est spectaculaire et il n'y a ni électricité, ni voiture, ni personne. On vit simplement au rythme de la nature", confie Laura.

L'île secrète des Ecréhous, trésor caché de la Manche

E marée basse, les rochers des Ecréhous émergent comme un mirage. A marée haute, l'îlot semble disparaître. Ce jeu de cache-cache permanent avec l'océan a forgé la réputation de ce lieu aussi beau que dangereux. Andrew, qui a parcouru le monde, ne s'en lasse pas : "J'ai eu la chance de voyager partout, et ça reste mon endroit préféré."

Là, entre ciel et mer, il retrouve les souvenirs de son enfance et une forme rare de liberté.

L'unique chambre de la cabane de pêcheur. - FranceTV

Un joyau inestimable entre la Normandie et Jersey

Classé comme territoire britannique dépendant de Jersey, l'archipel n'est pas habité à l'année. Seuls quelques privilégiés y possèdent encore une cabane familiale, transmise de génération en génération. "Parce que personne ne vend, ça n'a pas de prix", résume Andrew.

Et c'est peut-être ce qui rend cette petite île encore plus précieuse : un endroit où le temps s'arrête, inaccessible à l'argent, réservé à ceux qui savent encore écouter le silence.

A découvrir dans "Des racines et des ailes" sur France 3

L'histoire d'Andrew et Laura est à retrouver dans l'épisode inédit de "Des racines et des ailes", intitulé "Passion patrimoine : mon île en Normandie". Diffusé le mercredi 8 octobre 2025 sur France 3, le documentaire entraîne les téléspectateurs entre Chausey, Jersey, Guernesey et Sercq, à la rencontre de celles et ceux qui vivent au rythme de la mer.

Un voyage immersif et poétique à (re)voir en intégralité sur france.tv.