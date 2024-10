Manche. Le Département respire : Jersey et Guernesey vont désormais financer une partie des liaisons inter-îles

Jean Morin avait le sourire au moment d'annoncer qu'il avait "un scoop", jeudi 10 octobre, à l'issue du sommet des îles anglo-normandes au Mont Saint-Michel. Les discussions avec les Premiers ministres de Jersey et de Guernesey, Lyndon Farnham et Lyndon Trott, ont accouché d'une bonne nouvelle pour le président du Conseil départemental.

A partir de 2025, les deux îles financeront, à hauteur de près de 200 000 euros chacune, le fonctionnement des liaisons inter-îles. Le Département de la Manche n'assumera plus que 60% du million d'euros réclamé chaque année pour les allers-retours de l'unique bateau en mer depuis la vente du "Victor-Hugo".

"C'est un aboutissement"

"C'est un aboutissement. J'avais demandé il y a plusieurs mois, pas loin de trois ans, aux îles de contribuer aux liaisons maritimes, rappelle Jean Morin. J'ai la satisfaction de voir qu'elles ont pris en compte les efforts que nous réalisons depuis des années pour les conserver." Pour rappel, Manches îles express a transporté environ 60 000 personnes vers Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq au cours de la saison 2024.

L'argent économisé par cette nouvelle manne financière ne sera pas pour autant réinjecté dans des nouveautés. "L'année prochaine va être terrible, on peut le dire. On a déjà une approche de ce que nous allons devoir, ou payer, ou avoir en moins en termes de recettes de l'Etat, regrette Jean Morin. Ça contribuera à l'économie dans le fonctionnement et ce sera apprécié à ce niveau-là."

Des rendez-vous importants en 2025 et 2027 pour Jersey et Guernesey

D'autant que les liaisons inter-îles pourraient être un peu plus sollicitées encore l'année prochaine, lors des commémorations du 80e anniversaire de la libération de Jersey et de Guernesey. Les festivités liées au Millénaire de Guillaume Le Conquérant (1027-1087) - la grande promesse du président de la Région Hervé Morin - devraient également faire intervenir les îles anglo-normandes.

• A lire aussi. La carte d'identité reste suffisante pour aller sur Jersey

Des doutes persistent, en revanche, sur les conditions d'entrée à Jersey et Guernesey. Jusqu'en septembre 2025, il sera encore possible d'y débarquer sans présentation du passeport, pour y rester seulement une journée. Mais ensuite ? Cela dépendra de l'évolution de la mise en place du dispositif Etias, et cela devrait avoir des répercussions sur la fréquentation des liaisons inter-îles.