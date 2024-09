Normandie. La Norvège adhère au millénaire de Guillaume le Conquérant en 2027

Après les Britanniques, les Irlandais, les Italiens et les Danois, voilà que les Normands tentent de conquérir le cœur des Norvégiens. Ce grand projet de célébrations autour de la naissance de Guillaume le Conquérant en 2027 séduit de plus en plus de participants, quitte à devenir même "l'année des Normands", et inclure donc ces Scandinaves, ancêtres de Guillaume. Une délégation emmenée par la Région s'est rendue à Oslo du dimanche 8 au mercredi 11 septembre, dans l'optique de nouer de nouveaux liens.

La proposition fait mouche

Que ce soit les instances touristiques, les musées ou les centres artistiques, tous apprécient cette situation "gagnant-gagnant", où la collaboration entre les différentes régions est de mise. Kristian Seltun, directeur artistique du Théâtre national d'Oslo, a entériné l'idée de se rendre en Normandie rencontrer ses homologues "cet automne." Frode Aasheim, conseiller spécial de Visit Norway, agence de promotion touristique du pays, se dit "très intéressé" par l'initiative normande.

S'échanger des collections

L'impressionnant Musée national de Norvège à Oslo sera sans doute de la partie, au vu de l'enthousiasme de ses dirigeants, tout comme ceux du musée d'histoire culturelle. Des prêts de collections sont déjà pensés, des créations communes artistiques sont espérées, et encore plus, une promotion partagée par plusieurs pays de cette année 2027, année des Normands, en en faisant un rendez-vous touristique dépassant les frontières du continent.

Tous les acteurs sont conviés à l'Abbaye-aux-Dames à Caen les 30 et 31 octobre. Les personnes rencontrées, et intéressées, depuis le début du périple, auront alors l'occasion d'imaginer ensemble les formes que prendront les collaborations possibles, avec un champ très varié. Michael Dodds, directeur de Normandie Tourisme et Normandie Attractivité, lance même l'idée "d'un événement autour de l'art culinaire entre la France et l'Italie".

D'autres missions lors du voyage

Tant pis si les Scandinaves ne voient pas en Guillaume le Conquérant un personnage clé de leur histoire propre. "C'est un alibi pour les attirer dans l'aventure," sourit Hervé Morin, président de la Région. Ainsi s'achève donc la prise de pouls européenne, sans poursuite vers l'Islande ou la Suède. "Nos Vikings à nous sont Danois et Norvégiens", justifie le président.

Dans le même temps, des perspectives de renforcement de la coopération universitaire et des échanges scolaires ont été avancées entre les deux pays, et surtout le comté de Vestland, qui abrite Bergen, deuxième ville du pays. Des élus en ont profité aussi pour nouer des liens avec l'institut Nobel, tandis que des entreprises normandes ont fait valoir leur savoir-faire auprès des Scandinaves. Une venue d'entrepreneurs norvégiens a dans la foulée été entérinée lors du premier semestre 2025.