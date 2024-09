Art. Etretat et Edouard Monet exposés dans le plus grand musée de Norvège

Un bout de la Normandie s'offre aux visiteurs dans l'impressionnant et récent Musée national de Norvège, à Oslo. Mardi 10 septembre, une partie de la délégation normande en mission en Norvège, toujours dans le but de préparer la fête culturelle et populaire liée aux célébrations du millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant en 2027, s'est rendue dans les allées de l'établissement.

• Lire aussi. Bientôt la plus grande concentration de bateaux vikings au monde en Normandie ?

Une première mondiale

Entre les tableaux de Cézanne, Van Gogh, ou encore le fameux Cri d'Edvard Munch, un petit tableau représente… Etretat ! Il est l'œuvre bien sûr d'Edouard Monet, figure de proue de l'impressionnisme. Le musée norvégien est le premier à avoir acquis une œuvre du peintre, en 1890.

"Pluie, Etretat" est conservé au Musée national de Norvège, à Oslo.

Ingrid Røynesdal, la directrice du musée, a écouté avec intérêt les souhaits de collaboration portés par la délégation normande. Elle a ainsi mis en avant les liens étroits entre son musée national et les établissements parisiens, et notamment une exposition ouvrant bientôt au musée du Quai d'Orsay.

Des Norvégiens en Normandie

Sous l'œil d'experts, des connexions normando-norvégiennes s'imaginent. Devant une impressionnante peinture de Christian Skredsvig, Jean-Marie Levesque, directeur du château de Caen et du musée de Normandie, évoque Une ferme à Venoix, autre œuvre du même artiste, réalisée à Caen, et conservée dans cette même ville depuis 1997. "Plusieurs peintres norvégiens ont voyagé en Normandie pour découvrir les paysages", explique-t-il. La peinture doit s'exporter pour la deuxième fois en peu de temps en Norvège, dans le cadre d'une nouvelle exposition. Des collaborations existent donc déjà, alors que d'autres pourraient bientôt prendre vie sous l'impulsion de cette année des Normands en 2027.