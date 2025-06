Le-Grand-Quevilly. Un incendie se déclare dans les caves d'un immeuble de 15 étages

En Seine-Maritime, les pompiers ont été appelés rue Michael Collins dans la commune du Grand-Quevilly pour un immeuble d'une quinzaine d'étages en proie aux flammes. Les faits se sont déroulés vers 14h40, dimanche 15 juin 2025. L'incendie s'est déclaré dans les caves du bâtiment et menaçait, par conséquent, tout le reste de l'immeuble. 12 sapeurs-pompiers et quatre engins ont été envoyés sur place ainsi que la police nationale et les élus d'astreinte. Après les actions de reconnaissance et l'extinction au moyen d'une lance à incendie, les secours ont procédé à la ventilation des lieux. L'incident n'a pas fait de victimes.