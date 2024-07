Isigny-sur-Mer. Feu dans un hôtel, quarante pompiers mobilisés

A 13h mardi 2 juillet, 41 pompiers débarquaient à l'Hôtel de France d'Isigny-sur-Mer. Un feu s'était déclaré dans la chaufferie, mais les six personnes présentes avaient déjà été évacuées. Avec un renfort de quatorze véhicules, dont six de commandement, et deux moyens aériens, ce sont neuf centres de secours différents qui ont été mobilisés. L'incendie a été ensuite éteint, aucune victime n'est à déclarer.

• A lire aussi. Eure. Un incendie d'atelier se déclare, le feu se propage vers la toiture d'une pizzeria